Rallycross : Marcus Grönholm de retour le temps du All-Star Magic Weekend à Holjes !

A défaut de pouvoir organiser la manche du WorldRX, les suédois ont décidé d’offrir un superbe week-end de courses. Ce sera le premier week-end de juillet et ce sera dans le cadre du RallyX Nordic ! Et pour cette grande fête, des stars seront présentes comme un certain Marcus Grönholm !

Marcus Grönholm, le retour en Rallycross se fera à Holjes !

Depuis son accident aux X-Games en 2012, le double champion du monde des rallyes n’a plus vraiment roulé en Rallycross, du moins en compétition officielle. Entre temps, il a lancé son équipe (GRX) et la carrière de son fils se développe au fil des années. Un duo inédit « père – fils » sera présent au All-Star Magic Weekend à Holjes début juillet. Les Grönholm évolueront sur les Hyundai i20 WRX du team familial. Una magnifique tête d’affiche qui va encore plus attirer d’attrait sur cette première manche du RallyX Nordic 2020.

Marcus Grönholm tient, cependant, à rassurer sa femme à qui il avait promis ne plus reprendre le volant de manière officielle : « Il ne s’agit pas d’un véritable retour à la compétition. J’avais promis il y a quelques années à ma famille que mes activités de pilote à plein temps en sport automobile étaient terminées. Mais, cette épreuve qui réunira un grand nombre de pilotes et de voitures de premier choix, le tout sur le magnifique circuit d’Holjes, constituait une opportunité difficile à refuser. Il me tarde de participer à cet événement au volant de la Hyundai i20. Je pense qu’il s’agira d’une expérience intéressante. Et ce sera l’occasion de comparer mes performances sur un tour lancé avec Niclas, et ce, même si je m’attends à ce qu’il me donne du fil à retordre ! »

Cette épreuve accueillera également un autre grand nom nordique du sport auto : Per Eklund. Le suédois de 73 ans roulera, pour l’occasion, avec la Volkswagen Beetle Supercar qu’il a développé pour son équipe, Eklund Motorsport. On a pu voir cette auto en EuroRX, notamment aux mains de Pontus Tidemand !