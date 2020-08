Rallycross, pilotes, calendrier et horaires de la saison 2020 du WorldRX

Cette saison 2020 du Championnat du monde de Rallycross (WorldRX) est très particulière. Comme à peu près tout dans notre monde, elle a été directement impactée par le COVID-19. De nombreuses épreuves ont été annulées, de nouvelles sont apparues et un calendrier condensé de 10 manches a été validé. Le RX2, dans sa version thermique, passe également à la trappe. A la veille de la première double-manche à Holjes, passons en revue les effectifs.

Championnat du Monde de Rallycross (WorldRX) 2020, le calendrier.

A la base, le WorldRX 2020 devait débuter mi-avril sur le circuit de Barcelone. La Russie devait faire sa première apparition et Abu Dhabi passait en fin de saison avant l’Afrique du Sud. Le Rallycross de Lohéac, pour la première fois de l’histoire du WorldRX, ne sera pas de la partie. La pandémie de COVID-19 a beaucoup impacté le championnat du monde de Rallycross. Ainsi, les trois premières manches se disputeront à huis-clos. Trois manches qui verront double puisque un nouveau format y sera utilisé : Q1, Q2 et Q3 (pas de Q4), semi-finales et finales le samedi et le dimanche ! A noter, le Rallycross de Montalegre (Portugal) se disputera également sans spectateurs pour son grand retour en WorldRX !

Voici le calendrier 2020 du WorldRX :

Suède 1 (Holjes) : 22 août

Suède 2 (Holjes) : 23 août

Finlande 1 (Kouvola) : 29 août

Finlande 2 (Kouvola) : 30 août

Lettonie 1 (Riga) : 19 septembre

Lettonie 2 (Riga) : 20 septembre

Belgique (Spa) : 3-4 octobre

Portugal (Montalegre) : 17-18 octobre

Allemagne (Nurburgring) : 12 – 13 décembre

Le retour de Kristoffersson en WorldRX !

Après un titre qui s’est joué pour un point (et une disqualification) en 2019, Timmy Hansen va remettre sa couronne en jeu. Mais voici que Johan Kristoffersson fait son grand retour avec sa Polo victorieuse en 2018 ! L’ancien coéquipier de Petter Solberg aborde la saison avec à la fois le statut d’outsider mais aussi celui de favori. Andreas Bakkerud tente un gros pari en rejoignant, avec le RX Cartel, GCK et ses Renault Megane. A noter l’absence d’ES Motorsport cette saison en temps qu’équipe régulière. Dommage.

all-inkl.com münnich motorsport : Seat Ibiza RX, René Münnich & Timo Scheider.



Ferratum : Ford Fiesta Supercar, Jani Paasonen.



GCK Bilstein : Renault Megane RS RX, Anton Marklund



GRX Taneco : Hyundai i20, Niclas Grönholm et Timur Timerzyanov (+ une 3e auto avec, entre autres, Krisztian Szabo)



Hansen Motorsport : Peugeot 208 WRX, Timmy & Kévin Hansen



JC Raceteknik: Audi S1 RX, Robin Larsson (+ une 2e auto sur certaines manches dont Mattias Ekström)



RX Cartel Monster Energy GCK : Renault Megane RS RX, Andreas Bakkerud & Liam Doran



Volkswagen Dealer Team BAUHAUS : Volkswagen Polo Gti RX Johan Kristoffersson



Unkorrupted : Renault Clio Supercar, Guerlain Chicherit et Rokas Baciuska

D’autres pilotes privés se joindront aux différentes épreuves comme Sebastian Eriksson qui reviendra à Holjes toujours avec Olsbergs MSE mais cette fois-ci sur la Honda Civic Coupé Supercar vue en GlobalRallycross il y a quelques années.

Le Projekt-E de STARD en bonus.

Le Rallycross électrique fera ses débuts cette saison. Ainsi, le projet STARD servira d’introduction à cette révolution du sport automobile et de formule de support au WorldRX. Pour l’occasion, à Holjes, Ken Block est la tête d’affiche de la catégorie. Il roulera sur une Fiesta. Deux autres pilotes seront engagés sur une Fiesta Stard Projekt-E : Nathalie Barrett et Hermann Neubauer. Enfin, Citroën Racing sera présent avec Mads Ostberg et une C3 RX développée par STARD.

Retrouvez ci-dessous les horaires des deux premières manches du championnat du monde de Rallycross 2020 à Holjes :