Rallycross, récital Kristoffersson en Finlande !

Troisième manche du Championnat du Monde de Rallycross 2020, le WorldRX de Finlande marque le grand retour du circuit de Kouvola. Un circuit sur lequel Johan Kristoffersson et Mattias Ekström n’ont pas roulé en 2014. Néanmoins, ça n’a pas empêché les deux suédois de caracoler en tête.



Rallycross de Finlande, Kristoffersson sur une autre planète !

En qualifications, rien n’a pu résister à Johan Kristoffersson ! Le double champion du monde a remporté les trois manches qualificatives. Même en Q2, quand l’ordre de départ a été inversé, la concurrence n’a pas su en profiter pour battre inarrêtable Kristoffersson. A l’issue des manches qualificatives, triplé suédois avec Mattias Ekström à la deuxième place devant Timmy Hansen. Grosse surprise avec la quatrième place de Juha Rytkönen. Le troisième pilote Hyundai, champion finlandais de Rallycross en 2019, a surpris tout le monde avec une performance de haut vol lors des qualifications. Il devance son coéquipier Niclas Grönholm qui complète le top 5.

Derrière, Liam Doran a réalisé une belle Q1 avant de rencontrer, encore une fois des soucis techniques dans les deux autres manches qualificatives. Le chat noir continue de poursuivre la « British Bomb » sur sa Megane RS RX de GCK. Comme en Suède, Guerlain Chicherit n’est pas parvenu à se qualifier pour les semi-finales et échoue de peu à deux points de la dernière place qualificative. D’ailleurs, ironie du sort, c’est l’ancien protégé de Guerlain Chicherit en EuroRX, Jere Kalliokoski qui a décroché son billet pour les semi-finales grâce à un superbe temps en Q3 !

Lors des semi-finales, Johan Kristoffersson a été intouchable dans la sienne. Le suédois laissant Timmy Hansen, Niclas Grönholm, Andreas Bakkerud et Timur Timerzyanov batailler pour les deux dernières places qualificatives. Au final, le champion du monde 2019 devance Niclas Grönholm. Bakkerud et Timerzyanov en restent là. Dans l’autre semi-finale, tout sembler joué. Mattias Ekström était favori et n’aurait qu’à « gérer ». Mais, le héros local Juha Rytkönen a surpris Ekström au premier virage en passant en tête. Par la suite, le pilote Audi n’a pas su dépasser le finlandais. Pire encore, une panne mécanique est venue provoquer l’abandon du vainqueur d’Holjes 2. L’autre Audi S1 de JC Raceteknik, pilotée par Robin Larsson est également tombée en panne à un peu plus d’un tour de l’arrivée. Juha Rytkönen remporte la deuxième demi-finale devant Kevin Hansen et Timo Scheider, qui place à nouveau sa Seat Ibiza en finale.

Rallycross de Kouvola, la surprise Juha Rytkönen !

Débarrassé des Audi S1, Johan Kristoffersson n’avait plus qu’à faire mieux que Rytkönen au départ pour mener la course et remporter une deuxième victoire cette saison. C’est ce que le suédois a fait sans encombres. Journée « facile » pour Kristoffersson qui a fait un « perfect » sur cette première course à Kouvola. Derrière, les Hyundai i20 du GRX ont tout donné pour faire un podium. Si Juha Rytkönen est parvenu à décrocher une superbe deuxième place, Niclas Grönholm a vu la troisième place lui échapper pour un rien. En effet, Timmy Hansen lui est passé devant à la sortie du Joker dans le dernier tour et juste avant le dernier virage. Le champion en titre décroche ainsi son premier podium de la saison. Timo Scheider et Kévin Hansen terminent respectivement 5e et 6e de cette première finale à Kouvola.

Au championnat, Kristoffersson s’envole et possède désormais 16 points d’avance sur Mattias Ekström. Timmy Hansen remonte au troisième rang, à égalité de points avec son frère Kévin. Troisième après Holjes, Robin Larsson est désormais 5e à un point des Hansen.

Rendez-vous demain pour la seconde course à Kouvola et, déjà, la quatrième manche du Championnat du Monde de Rallycross 2020. La pluie pourrait s’inviter à la fête mais cela sera-t-il suffisant pour priver Kristoffersson d’une nouvelle victoire ?