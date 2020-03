Rallycross : le RX Cartel sans les Audi ! Des surprises à venir ?

Ces derniers jours et ces dernières heures sont pleines d’annonces et de surprises dans le petit monde du WorldRX. A un mois du lancement de la saison 2020 du Championnat du Monde de Rallycross, les annonces se multiplient et les rumeurs se développent. La grosse surprise du jour vient de la séparation entre le RX Cartel et Audi/EKS.

Rallycross : le RX Cartel sera-t-il de retour en 2020 ?

Après sa défaite malgré une égalité de points à l’issue de la saison, Andreas Bakkerud voyait son avenir incertain. Le projet RX Cartel relevant plus de l’équipe privée qu’officielle malgré le soutien de Monster Energy et la présence d’Audi S1 ex-EKS. A un mois du début de la saison 2020, le RX Cartel et les frères Hansen n’ont toujours pas annoncé leur présence ou non cette année.

Largement champions de la communication décalée et sans langue de bois, les pensionnaires du RX Cartel sont très attendus par leurs nombreux fans. Néanmoins, on ne sait toujours pas si Andreas Bakkerud et Liam Doran seront présents cette année. Le flou est maintenu sur les réseaux sociaux.

En tout cas, il est certain que s’ils sont là, ils ne rouleront plus avec les Audi S1 d’EKS. La structure de Mattias Ekström ayant publié un « message d’adieu » sur les réseaux sociaux.

Quelle surprise nous réserve Bakkerud, Doran et le RX Cartel ? Une année sabbatique ? Un engagement avec des 208 WRX ? La porte est ouverte à toutes les rumeurs. N’hésitez pas à nous dire, en commentaire, votre avis sur la question.

Dans le même temps, ES Motorsport multiplie les teasing sur son nouveau pilote pour 2020. Si le jeune russe Matvey Furazhkin devrait être de retour dans les rangs de l’équipe lituanienne, un « top pilote » serait en passe de rejoindre l’équipe qui engage les Skoda Fabia en WorldRX. Selon les dernières rumeurs il s’agirait de Janis Baumanis… à moins que le RX Cartel ne vienne surprendre tout le monde dans l’opération ?

Rendez-vous dans les prochains jours pour en savoir plus.