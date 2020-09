Rallycross, la manche à Montalegre annulée !

Le Covid-19 continue de chambouler les calendriers. Alors que l’épreuve portugaise devait faire son grand retour cette année, voilà que le Rallycross de Montalegre 2020 vient d’être annulé !

Pas de Rallycross à Montalegre cette année !

Alors que ce week-end se disputeront les manches 5 et 6 du WorldRX 2020, voici que les organisateurs du Rallycross de Montalegre (10-11 octobre) viennent d’annoncer l’annulation de leur épreuve pour cette saison. Il y a quelques semaines, les organisateurs avaient déjà annoncé que l’épreuve se déroulerait à huis-clos. Cependant, face à l’explosion du nombre de cas de COVID-19 au Portugal ces derniers jours la décision a été prise d’annuler purement et simplement l’épreuve. L’idée étant de protéger au mieux les populations locales et d’utiliser toutes les ressources possibles dans ce but.

PROVA PORTUGUESA DO FIA MUNDIAL DE RALLYCROSS 2020 CANCELADA

FIA WORLD RX OF PORTUGAL 2020 CANCELLED More Info: https://t.co/2NMF57bQUI pic.twitter.com/YlBbLDm6fK — Montalegre RX (@MontalegreRX) September 15, 2020

Un nouveau calendrier vient d’être publié par la FIA et le Rallycross de Catalogne (sur le circuit de F1 de Barcelone) sera le théâtre d’une double manche comme à Holjes, Kouvola et Riga.