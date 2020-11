Rallycross, le WorldRX du Nürburgring annulé, Kristoffersson champion !

La manche allemande devait être la dernière de la saison, mi-décembre, mais la pandémie de coronavirus a eu raison du premier Rallycross sur le Nürburgring. Ainsi, après 4 manches (enfin 4 double manches) c’est Johan Kristoffersson qui est titré. KYB Team JC (JC Raceteknik) remporte le titre « constructeurs ». Pour la dernière saison du WorldRX avec IMG comme promoteur, on ne peut pas dire que les fans de Rallycross seront marqués par cette saison 2020 du WorldRX.

La saison 2020 du WorldRX se termine prématurément.

Contrairement à Eurosport Events pour l’ERC ou même la FIA avec le WRC, IMG n’a pas su vraiment prévoir de plan B pour cette saison 2020 du WorldRX. Des manches doubles et le retour de la Finlande sont venus permettre au WorldRX de pouvoir exister (survivre?) cette année. Malheureusement, les annulations se sont enchaînées pour cette fin de saison. A tel point que l’EuroRX (Supercars et Super1600) aura le droit à une belle page blanche. En effet, IMG n’a pas su caser les 3 manches requises par la FIA sur son mini calendrier du WorldRX. Yuri Belevskiy (Super1600) et Oliver Eriksson (Supercar) ne pourront donc être titrés. C’est vraiment très regrettable quand on voit l’engagement des acteurs de ces catégories pour être tout de même présents cette année…

En WorldRX le titre revient donc sans surprise à Johan Kristoffersson. Le suédois décroche une troisième couronne après celles acquises en 2017 et 2018. L’Audi S1 EKS de Mattias Ekström n’aura pas su contrer la Polo « WRC » de Kristoffersson. Petit lot de consolation pour KYB Team JC, qui engageait les Audi cette année, avec le titre « équipes ». A noter que Mattias Ekström ne reviendra pas en 2021, du moins pas pour une saison complète. En effet, le suédois se focalisera sur l’Extreme E avec ABT.

Mattias Ekström décroche un troisième titre de vice-champion du monde de rallycross après ceux décrochés en 2017 et 2018. Le suédois termine à 27 points de son compatriote. Champion en titre, Timmy Hansen termine troisième à 56 points du champion. Comme en 2020, Niclas Grönholm échoue au quatrième rang malgré une victoire. Andreas Bakkerud, malheureux vice champion en 2019, termine septième cette saison à 1 point de Robin Larsson (6e). Le norvégien aura su réaliser quelques belles choses tout de même au volant d’une Renault Mégane RS RX pas toujours fiable.

Le WorldRX 2021 a été confirmé par la FIA même si aucun promoteur n’a encore pris la suite d’IMG. L’électrique devrait prendre une part importante du championnat. C’est pourquoi on ne peut qu’être encore plus déçus de voir cette mini saison 2020 être amputée de son épreuve finale, en Allemagne. Rendez-vous l’an prochain, on l’espère de tout cœur, pour une saison plus disputée !