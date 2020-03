Rallye : Adrien Fourmaux s’offre la victoire sur les terres de Malcolm Wilson

Ce week-end M-Sport n’engageait pas de Fiesta R5 officielles en WRC-2 au Rallye du Mexique. Néanmoins, son pilote officiel Adrien Fourmaux, disputait un rallye cher à M-Sport : le Malcolm Wilson Rally ! Une épreuve que le nordiste a remporté avec brio !

Appelé Lakeland Stages pendant ses premières années, l’épreuve située autour de Cockermouth en Angleterre se nomme « Malcolm Wilson Rally » depuis 1988. Un rallye qui porte donc le nom du PDG et fondateur de M-Sport. Bref, une épreuve chère au cœur de la société britannique. En plus du Mexique en WRC, M-Sport faisait rouler l’une de ses Ford Fiesta R5 MkII officielles, celle du français Adrien Fourmaux. Face à de nombreux locaux et quelques World Rally Cars, le nordiste n’a pas tremblé. Pour sa première participation à ce rallye, Adrien Fourmaux a été impérial et décroche la victoire devant Steve Petch (Ford Fiesta RS WRC) relégué à plus d’une minute trente. Russ Thompson (Mitsubishi Lancer Evo IX) complète le podium à deux minutes et cinq secondes de Fourmaux.

C’est la toute première victoire au scratch d’Adrien Fourmaux dans sa jeune carrière de pilote de rallye. Pour rappel, il a disputé son premier rallye en 2017 aux Routes du Nord en tant qu’ouvreur avant de faire le championnat de France Junior et de terminer troisième. D’ailleurs, Adrien fêtait ses 3 ans de carrière ce week-end ! Quoi de mieux qu’une victoire pour célébrer un anniversaire ?

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, nous ne savons pas encore quand nous allons pouvoir retrouver Adrien Fourmaux, pilote officiel M-Sport, sur les spéciales du WRC avec la Ford Fiesta R5 Mk2.

🥇🏆Victory🏆🥇

Victory on this amazing @Malcolmwilsonrally with the M-Sport team at home.

Today was a special day, I celebrated my 3 years in rally! Really happy to win my first rally in the overall classification.

Thank you Malcolm! 🙌 pic.twitter.com/p0i7pAOqyT

— Adrien FOURMAUX (@AdrienFourmaux) 14 mars 2020