Rallye d’Andalousie, Al-Attiyah vers la victoire !

Avant dernière étape de cet inédit Rallye d’Andalousie. Si Yazeed Al-Rajhi a remporté la spéciale sur le terrain une pénalité est venue pénaliser le saoudien au classement général. De quoi donner de l’air à Nasser Al-Attiyah qui file vers la victoire.

Nasser Al-Attiyah à une étape de la victoire au Rallye d’Andalousie !

Hier, le qatari a repris la tête de l’épreuve pour 23 secondes. Aujourd’hui, Yazeed Al-Rajhi a remporté la troisième étape pour 46 secondes d’avance sur Nasser Al-Attiyah. Mais le saoudien a été pénalisé de 10 minutes pour avoir commis un excès de vitesse dans une zone limitée. De quoi s’offrir un peu d’air avant l’ultime étape demain. En effet, le pilote Toyota possède désormais 6 minutes 48 d’avance sur Carlos Sainz et 9 minutes 37 d’avance sur Yazeed Al-Rajhi. Grâce à son troisième temps et à l’abandon de Bernhard Ten Brinke, Stéphane Peterhansel place son Mini Cooper JCW au quatrième rang au général. On notera la belle sixième place du jour d’Isidre Esteve et la dixième place de Cristina Gutierrez qui continue son bon apprentissage du Mini All4 Racing. En SSV, Kévin Hansen décroche une excellente 3e place aujourd’hui (16e au général) et gagne même dans sa classe.

🇬🇧 🎥 Watch the top 3⃣ of the day in autos!

N. Al-Attiyah took the lead, one day before the finish! 🇫🇷 🎥 Visionnez le top 3⃣ du jour chez les autos !

N. Al-Attiyah est le nouveau leader du classement général, à une journée de la fin du rallye !#AndaluciaRally #BFGRacing pic.twitter.com/VkMwjfDMKI — Andalucía Rally (@Andalucia_Rally) October 9, 2020

En moto, Joan Barreda Bort remporte la troisième étape devant Mattias Walkner et Kévin Benavides. Ce dernier reste leader de l’épreuve avec plus de 6 minutes d’avance sur le français Adrien Van Beveren. Malgré un 13e temps aujourd’hui, Lorenzo Santolino conserve sa place sur le podium au classement général.

Rendez-vous demain pour l’ultime étape de ce Rallye d’Andalousie 2020 !