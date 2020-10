Rallye d’Andalousie, Nasser Al-Attiyah réplique à Al-Rajhi

Troisième hier Nasser Al-Attiyah est allé chercher la victoire sur cette seconde étape du Rallye d’Andalousie. Le qatari en profite pour virer en tête de l’épreuve. Chez Toyota tout va bien puisque trois Hilux sont aux trois premières place sur l’étape n°2 de cette épreuve préparatoire au Dakar 2021.

Rallye d’Andalousie, en gagnant la 2e étape Al-Attiyah vire en tête !

Troisième hier à l’issue de la première étape, Nasser Al-Attiyah est allé chercher la victoire d’étape aujourd’hui. Le qatari mène la meute des Toyota Hikux qui truste le podium de cette deuxième journée de course. Ainsi, Al-Attiyah s’impose avec deux minutes trente-six d’avance sur Yazeeh Al-Rajhi et deux minutes cinquante-sept sur Bernhard Ten Brinke. Carlos Sainz place son Buggy Mini au quatrième rang à plus de cinq minutes. Un temps meilleur temps, Stéphane Peterhansel (4×4 Mini) a perdu de nombreuses minutes sur la fin de l’étape et termine 6e à plus de 12 minutes. Quatrième hier suite à la pénalité infligée à Bernhard Ten Brinke, Cristina Gutierrez a connu une journée difficile aujourd’hui. La belle espagnole terminant 12e à presque 20 minutes du vainqueur.

Au classement général, Nasser Al-Attiyah vire en tête pour 23 petites secondes ! Yazeed Al-Rajhi est deuxième devant le Buggy de Carlos Sainz. Bernhard Ten Brinke remonte au quatrième rang juste devant Stéphane Peterhansel.

Comme hier, Kévin Hansen termine 7e de la catégorie SSV mais 23e au général cette fois-ci. Le pilote de Rallycross continue ses débuts corrects dans une nouvelle discipline.

En moto, le botswanais Ross Branch décroche la victoire d’étape et confirme son statut d’outsider. Il devance Kevin Benavides de moins d’une minute et Lorenzo Santolino de presque deux minutes. Au général, Benavides reste en tête devant Santolino. Cinquième hier, Adrien Van Beveren monte sur le podium au général grâce à sa quatrième place aujourd’hui et au résultat moyen de Joan Barreda Bort (8e).

Rendez-vous demain pour la troisième étape de ce Rallye d’Andalousie 2020.