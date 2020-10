Le Rallye d’Andalousie remplace le Rallye du Maroc !

Habituel test grandeur nature avant le Dakar, le Rallye du Maroc n’aura pas lieu cette année. La pandémie de COVID-19 aura eu raison de cette épreuve du Road to Dakar Challenge. Néanmoins, les organisateurs ont réussi à mettre sur pied une épreuve de remplacement en 2 mois seulement ! Le Rallye d’Andalousie débutera cette semaine.

Rallye d’Andalousie, le grand test avant le Dakar 2021 !

En août dernier David Castera a annoncé que le Rallye du Maroc 2020 n’aurait pas lieu. Néanmoins, le français a souhaité organiser une nouvelle épreuve afin que de nombreux équipages puissent s’entraîner en conditions de course avant le Dakar 2021. En deux mois, les organisateurs ont réussi à créer une épreuve de toute pièce. Souhaitons la bienvenue au Rallye d’Andalousie qui devient l’ultime épreuve du Road to Dakar Challenge et le récital d’avant Dakar.

Organisé du 6 au 10 octobre ce Rallye d’Andalousie offre, pour sa première édition, une très belle liste d’engagés. Ainsi, les pilotes officiels Mini (Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel) seront au départ. Il en sera de même pour Nasser Al-Attiyah, pilote officiel Toyota. Overdrive sera présent avec Yazeed Al-Rahji, Erik Van Loon, Ronan Chabot et Bernhard Ten Brinke. Cristina Gutiérrez rejoint le team X-Raid pour le Dakar 2021 et sera présente au départ de ce Rallye d’Andalousie 2020. On notera également la présence de Mathieu Serradori, révélation du Dakar 2020.

Dans la catégorie Can-Am, on retrouvera les équipages du Red Bull Off Road Team Jr dont un petit nouveau. Il s’agit de Kévin Hansen, le pilote de Rallycross !