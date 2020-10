Rallye d’Andalousie, Sainz remporte l’étape, Al-Attiyah vainqueur !

« Débarrassé » de son principal adversaire suite à une pénalité, Nasser Al-Attiyah n’a pas tremblé lors de la dernière journée du Rallye d’Andalousie 2020. Le qatari termine deuxième de l’étape du jour et remporte l’épreuve de préparation au Dakar 2021 avec plus de trois minutes d’avance sur Carlos Sainz, vainqueur de l’ultime étape.

Vendredi, Yazeed Al-Rajhi a remporté l’étape mais a été pénalisé de 10 minutes après l’arrivée. Le duel était intense entre le saoudien et Nasser Al-Attiyah et la pénalité d’Al Rajhi a permis d’offrir un peu d’air au triple vainqueur du Dakar. Ce samedi, sur la dernière étape du Rallye d’Andalousie le qatari, toujours copiloté par Mathieu Baumel, a pu gérer son avance sur Carlos Sainz. L’espagnol a offert une victoire d’étape au Buggy Mini avec 3 minutes 29 d’avance sur Bernhard Ten Brinke et 3 minutes 34 d’avance sur Al-Attiyah.

Au général, Al-Attiyah (Toyota) remporte le remplaçant du Rallye du Maroc avec 3 minutes 14 d’avance sur Carlos Sainz (Mini). Malgré sa pénalité Yazeed Al-Rajhi (Toyota) complète le podium. Stéphane Peterhansel, avec le 4×4 Mini, termine quatrième.

En SSV, la victoire revient à Aron Domzala devant Gerrard Farres Guell. Pour sa première en Rallye-Raid, Kévin Hansen termine à une très belle deuxième place de sa catégorie derrière son coéquipier du Red Bull Off-Road Junior Team, Mitch Guthrie.

🇬🇧 After an intense week of racing across Andalucia the prize giving ceremony for the Andalucia Rally 2020 was held at the @elrosalejo1.

The winners of the different categories received their awards.

📷 ODC / Charly Lopez

