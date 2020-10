Rallye, Andreas Mikkelsen en ERC pour le Rallye de Hongrie !

Ex-pilote officiel Volkswagen et Hyundai en WRC, Andreas Mikkelsen va revenir dans un championnat Européen. Et ce, à l’occasion de la prochaine manche de l’ERC 2020, le Rallye de Hongrie ! Pour l’occasion, il retrouvera la Skoda Fabia R5. Une annonce qui place le norvégien en favori pour la victoire.

ERC, Rallye de Hongrie, Andreas Mikkelsen en invité surprise !

Andreas Mikkelsen, avant d’arriver en WRC, a été double champion IRC (concurrent du championnat d’Europe des Rallyes avant la fusion des deux championnats). En 2011 et 2012 il a triomphé au volant d’une Skoda Fabia S2000. Par la suite, il a été engagé par Volkswagen Motorsport. Il a d’abord été mis à l’essai en SWRC (équivalent du WRC-2) face à Kévin Abbring et en coéquipier de Sébastien Ogier toujours sur la Fabia S2000. Entre 2013 et 2016, Mikkelsen a été pilote officiel pour Volkswagen. Le norvégien a remporté trois victoires dont le dernier rallye de Volkswagen en WRC. Ensuite, il est revenu chez Skoda pour quelques manches en WRC-2. Puis, il a roulé trois fois avec Citroën avant d’être engagé par Hyundai Motorsport. Irrégulier et malchanceux en 2018, il a fait une très belle saison 2019 tout en disputant moins de manche. Cette saison, Andreas Mikkelsen s’est retrouvé sans volant officiel mais a été engagé par Pirelli comme pilote officiel d’essais pour développer les pneumatiques de la saison 2021. Il a terminé ce contrat spécifique en étant copilote de Petter Solberg lors de la Power Stage du dernier Rallye d’Italie-Sardaigne.

Yes please! Topp-Cars recruits @AMikkelsenRally for ERC action in Hungary https://t.co/kkONkrktuh — FIA ERC (@FIAERC) October 23, 2020

Surprise, Andreas Mikkelsen roulera au prochain Rallye de Hongrie (6-8 novembre), antépénultième manche du championnat ERC 2020. Le norvégien retrouvera son copilote Ola Floene pour l’occasion. Il roulera sur une Skoda Fabia R5 de l’équipe Topp-Cars et des pneus Pirelli. Il sera opposé, notamment, à Craig Breen (Hyundai i20 R5), Oliver Solberg (Polo Gti R5) ou encore Alexey Lukyanuk (C3 R5) si le russe trouve du budget.

Andreas Mikkelsen, objectif WRC pour 2021

Le but d’Andreas Mikkelsen est de s’imposer comme le remplaçant légitime de Sébastien Ogier à l’issue de la saison 2021. Pour se faire, le norvégien souhaite réaliser une très belle saison 2021 comme pilote privé. Ainsi, il déclare : « Ce que je souhaite surtout, c’est d’arriver à la fin de la saison 2021 et d’apparaître comme la meilleure solution pour succéder à Sébastien Ogier chez Toyota. Je dois disputer le plus de manches possible au volant d’une WRC l’an prochain ! »

Mais Mikkelsen ne sait pas encore sur quelle auto disputer ces épreuves. La C3 WRC utilisée par Pirelli lors des essais ? Logique mais la voiture date de 2018. La Fiesta n’est pas forcément la meilleure solution non plus comme l’explique le norvégien : « C’est une éventualité, mais je ne sais pas si c’est la meilleure. Il n’y a plus de Citroën pour développer la C3. Où nous situerons-nous en termes de performance ? J’ai un peu le même raisonnement concernant la Fiesta. Les derniers rallyes ont montré qu’elle est désormais un cran derrière »

Rendez-vous l’an prochain pour voir si Mikkelsen parvient à monter un programme partiel en WRC. Et, si c’est le cas, sur quelle auto il le fera.