Rallye du Pays de Lohéac, la 21e édition fait le plein !

Quand on pense Lohéac, on pense Rallycross. Pourtant, à la fin du mois, la Bretagne vibrera au son des moteurs de voitures…de rallye ! Après l’anniversaire de l’an dernier, le Rallye du Pays de Lohéac sera de retour pour une 21e édition. La formule double épreuve nationale/régionale sera de retour. A un peu plus de deux semaines du départ, la liste des engagés est déjà conséquente, ce qui promet de beaux affrontements en spéciale !

Rallye du Pays de Lohéac, le grand rendez-vous breton !

La Bretagne est une superbe région et offre des routes idéales pour faire du rallye. Malheureusement, la région ne compte désormais plus que 2 épreuves. Cette terre de Rallycross semble avoir du mal à faire cohabiter les deux disciplines. Pourtant, un village d’irréductibles passionnés d’automobile propose les deux ! Ce village, c’est Lohéac. Petite bourgade bretonne, la cité de cœur de Michel Hommell prouve que le Rallye peut être à la fête en Bretagne. La preuve avec le Rallye du Pays de Lohéac. L’épreuve va fêter sa « majorité américaine » avec une 21e édition qui s’annonce riche. En effet, à plus de 15 jours du départ, la liste d’engagés est pleine et la liste d’attente compte déjà une quinzaine d’équipages.

A ce sujet, on pourra compter sur la présence de la star locale : Hervé Knapick ! L’inoxydable pilote (de rallye ET de rallycross) sera au départ, sûrement au volant de sa DS3 R5. Philippe Taffonneau reviendra avec sa Porsche pour tenter de décrocher un sixième succès sur cette épreuve qu’il connait par cœur. Mais, attention, il devra faire face à Bruno Longépé (Skoda Fabia R5) vainqueur l’an dernier. Cinquième du dernier Rallye de la Côte Fleurie, Sébastien Alemany fera son retour à Lohéac. Au volant de sa Skoda Fabia R5, il sera un sérieux candidat à la victoire.

Rallye du Pays de Lohéac : le programme de cette 21e édition.

En période électorale il est toujours délicate de maintenir une épreuve sportive comme un rallye. Grâce à ses fidèles partenaires, l’épreuve bretonne proposera un parcours identique aux années précédentes mais avec 107kms pour le pendant « national » du rallye ! Pour la deuxième année consécutive, une doublure régionale sera organisée en parallèle. 40kms chronométrés pour 200€ d’engagement, le ratio est très séduisant.

Le parcours sera composé de deux boucles de deux spéciales le samedi 28 mars 2020. On retrouvera les spéciales Lohéac (sur le circuit de Rallycross) et Saint Malo de Phily (8kms). La première spéciale débutera à 16h30 le samedi après un passage sur le podium. Le dimanche, place à 4 boucles de deux spéciales. L’ES « Les Clôtures » (10,55kms) et l’ES « Guipry » (11,3kms) seront de retour. Le rallye régional disputera la totalité des spéciales du dimanche puis les deux premiers passages dans la spéciale des Clotures du dimanche matin. L’arrivée se fera à 13h. A noter que les engagés en régional passeront après ceux du national.

Rendez-vous samedi 28 mars pour le début de ce 21e Rallye du Pays de Lohéac qui s’annonce prometteur !