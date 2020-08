Rallye Jeunes recherche ses futurs talents, liste des dates et horaires

L’opération Rallye Jeunes FFSA revient en 2020 avec trois épreuves de sélections, à Saint-Dié-des-Vosges, Lyon et Nimes, en novembre de décembre. Le but est de lancer un jeune espoir en rallye.

Après avoir fêté ses 25 ans en 2019, l’opération Rallye Jeunes FFSA organise une nouvelle sélection en 2020. Le but est de dénicher le futur talent du rallye et lancer sa carrière. Ceci pour une modique somme, qu’il possède ou non une expérience derrière un volant.

Depuis le 31 juillet 2020, tous les Français âgés de 18 à 25 ans et détenteurs du permis B peuvent s’inscrire en ligne sur le site de l’épreuve. Les tarifs sont modestes, 20€ pour la formation pilote, 10€ pour la co-pilote. Une fois ceci fait, il s’agit de choisir une étape et une date de sélection.

Trois journées de sélection pour Rallye Jeunes 2020

Cette année, Rallye Jeunes organise trois escales dans l’hexagone, en novembre et décembre. Tout débutera à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) les 7 et 8 novembre. Lyon (Rhône) et Nîmes (Gard) suivront, respectivement les 5-6 puis 12-13 décembre.

Après avoir reçu leur convocation, les participants devront se rendre sur le lieu du test. Différentes épreuves de conduite, psychologiques,… seront alors proposées. Éliminatoires, elles ne garderont que les meilleurs.

À l’issue des trois étapes, les sélectionnés se retrouveront à Nîmes les 14, 15 et 16 décembre pour la finale. En tout, deux pilotes seront retenus, pour participer au Championnat de France des Rallyes Junior en 2021, avec une formation de la FFSA. Suivant le même format, la formation retiendra aussi deux apprentis co-pilotes.

Découvrez le fonctionnement d’une journée de sélection à Rallye Jeunes

Préparer le futur du rallye

Rappelons que depuis 1994, près de 160 000 candidats ont participé à l’opération Rallye Jeunes FFSA. Parmi les plus emblématiques, Sébastien Loeb (double finaliste) ou Sébastien Ogier (vainqueur 2005). Les deux hommes cumulent 15 titres mondiaux en WRC et font la fierté du président de la FFSA, Nicolas Deschaux :

« La France a eu le privilège de dominer le Championnat du Monde des Rallyes pendant 15 années, avec notamment les 6 titres de rang de Sébastien Ogier, lequel a succédé à Sébastien Loeb. » « Cette année, deux de nos récents lauréats, Adrien Fourmaux et Yohan Rossel, participent à un programme mondial en WRC et Sébastien Ogier va à nouveau se battre pour le titre dans la catégorie reine. Rien de tout cela n’aurait été possible sans Rallye Jeunes FFSA, la pierre angulaire de notre parcours d’excellence qui a permis de faire émerger ces champions. » « Au-delà de cette volonté de détecter les meilleurs talents, Rallye Jeunes FFSA permet également de sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du sport automobile. C’est donc à nouveau dans cette dynamique que s’inscrivent les sélections prévues cette année. »