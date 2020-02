Rallye, Kajetanowicz à l’assaut du WRC-3

Vice champion du WRC-2 l’an passé, Kajetan Kajetanowicz tentera à nouveau de décrocher le titre dans l’antichambre du WRC. Mais, pour cette nouvelle saison, le polonais part sur de nouvelles bases. Exit la Polo, nouvelle équipe et la toute dernière Skoda Fabia R5 comme voiture ! Le combo gagnant pour enfin décrocher le titre ? Début de réponse au Mexique !

WRC-3, Kajetanowicz vise la régularité et le titre.

L’an passé, le manque de fiabilité de sa Polo Gti R5 l’a privé du titre « privé » en WRC-2. Abandon en Argentine et forfait au Chili et soucis mécaniques au Wales. A l’issue de la saison, le triple champion d’Europe des Rallyes termine à 3 petits points de Pierre-Louis Loubet, alors sacré champion. Cette année, Kajetan Kajetanowicz change de stratégie : nouvelle équipe et fini l’alternance entre Polo et Skoda.

Cette année, le plus grand champion polonais des rallyes, disputera l’intégralité de sa saison de WRC-3 avec une Skoda Fabia R5 Evo préparée par l’équipe espagnole RaceSeven. Pour débuter cette saison 2020, Kajetanowicz s’attaquera à un gros morceau : le Rallye du Mexique (12-15 mars) ! Une épreuve qu’il n’a jamais disputé mais où il y aura de gros points à prendre. Le reste de son programme n’est pas connu. Néanmoins, on peut imaginer voir le polonais rouler en Argentine, en Italie-Sardaigne, en Turquie ou encore en Allemagne.

Kajetan Kajetanowicz retrouvera ses sponsors habituels : Grupa LOTOS, Delphi Technologies, Driving Experience et Pirelli. Il sera toujours copiloté par Maciej Szczepaniak.