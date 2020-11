Rallye, Ken Block fait briller la Fiesta R5 en Barbade !

La Barbade n’est pas qu’une destination touristique. C’est aussi une terre de rallye. Le Rally Barbados étant la plus grosse épreuve organisée. En 2020, ce rallye a été repoussé à l’automne à cause du COVID-19 mais cela n’a pas empêché Ken Block de faire le voyage. Pour sa première participation, l’américain a brillé au volant de la Ford Fiesta R5 MkII !

Pour la première fois de sa carrière, le fantasque américain avait l’occasion de rouler de manière officielle au volant de la Ford Fiesta R5 MkII de chez M-Sport. De quoi changer de la Ford Fiesta Projekt-E ou de sa Ford Escort RS Cosworth avec laquelle il a remporté le dernier RallyLegend. Face aux locaux équipés de Ford Fiesta WRC, l’ancien pilote officiel Ford en WorldRX n’a pas tremblé. Le roi du Gymkhana s’est imposé avec un peu plus de 9 secondes devant l’anglais Robert Swann, coutumier de l’épreuve. Troisième, le jamaïcain Jeffrey Panton complète un podium 100% Ford.

over every stage mile to make it happen. The competitors here were very quick in the WRC cars and Rally2 (R5) cars, so I really had to push to get the overall title. BIG thanks to the organizer, volunteers, fans, teams, etc. for making my final race of 2020 a great one! pic.twitter.com/U87HCH4wo6

