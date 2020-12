Rallye, l’Alpine A110 R-GT gagne à Monza et va arriver en miniature !

Pour sa première sortie en mondial l’Alpine A110 R-GT a battu les Abarth 124 Rally à domicile. Pierre Ragues offre un beau premier succès international à la voiture française. Un succès qui en appelle d’autres, bien sûr. En attendant, Solido en a profité pour annoncer l’arrivée d’Alpine A110 R-GT en miniature à l’échelle 1/18e !

WRC, une première réussie pour l’Alpine A110 R-GT !

La première sortie en mondial de l’Alpine A110 R-GT devait se faire à Ypres avec Marc Duez à son volant. Mais, le COVID-19 en a décidé autrement. Au final, c’est ce week-end à Monza que l’Alpine a disputer son premier rallye en WRC. Et, comme il y à la grande époque de la Berlinette cela s’est converti par un succès. En effet, Pierre Ragues remporte la catégorie R-GT lors du Rally Monza. Le français a battu Andrea Mabellini qui roulait sur la reine actuelle de la catégorie, l’Abarth 124 Rally. Au total, le français a réalisé 9 temps scratch (sur 14 spéciales disputées) dans sa catégorie. A noter une belle 30e place hier soir dans la spéciale PZero Grand Prix 2 et encore mieux ce matin avec le 24e meilleur temps dans le troisième passage de cette spéciale sur le circuit de Monza.

Une première sortie internationale auréolée d’un beau succès et qui en appelle d’autres. A commencer par le Monte-Carlo ? En effet, François Delecour devrait y prendre le départ avec l’A110 R-GT !

L’Alpine A110 R-GT arrive en miniature dès l’an prochain !

Hasard du calendrier ou non Solido a annoncé ce matin l’arrivée de l’Alpine A110 R-GT au 1/18e dès l’an prochain. Voilà de quoi ravir les fans de miniatures et de l’A110. Pour le moment il n’a pas été annoncé quelle(s) version(s) seront disponibles à la sortie de la miniature. En tout cas, on a déjà hâte de découvrir cette reproduction au 1/18e ! Peut-être que la marque française proposera la version Pierre Ragues victorieuse à Monza ? Ou alors une Delecour ? Ou une Cedric Robert ? Ou une plain body ? Le choix est large ! On vous en dira plus dès que la marque aura communiqué sur le sujet.