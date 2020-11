Rallye, Marco Bulacia : une victoire et un titre en Italie !

Pensionnaire du WRC-3, le jeune bolivien Marco Bulacia s’est engagé sur trois des quatre manches du championnat italien des rallyes. En remportant, hier, le Rallye Tuscan Rewind 2020, Bulacia s’offre le titre devant un certain Paolo Andreucci, star en son pays. Un premier titre pour le bolivien de 20 ans qui pourrait également remporter le WRC-3 à Monza dans deux semaines !

Marco Bulacia la victoire au Tuscan Rewind lui offre le titre !

Premier leader du rallye, Marco Bulacia (Skoda Fabia R5 Evo) a vu Andrea Crugnola (Citroën C3 R5) lui passer devant à l’issue de l’ES3. Mais le jeune bolivien ne s’est pas laissé faire. Grâce à 4 temps scratch sur les 6 dernières spéciale le pilote du championnat du monde des rallyes remporte le Tuscan Rewind 2020 avec 13s5 d’avance sur Crugnola ! Alors troisième, Giandomenico Basso (Polo Gti R5) a arraché une roue dans l’ultime spéciale. Suite à cet abandon c’est Alberto Battistolli (Skoda Fabia R5 Evo) qui décroche la troisième place. Sans sa crevaison dans l’ES7, le français Jean-Baptiste Franceschi (Skoda Fabia R5) aurait pu finir sur le podium. A noter la participation d’Emil Lindholm (Škoda Fabia R5). Le finlandais roulait avec des pneus MRF et a également crevé dans l’ES7. Au final, il termine 8e à plus d’une minute trente de Bulacia.

En remportant une deuxième victoire cette saison, après le San Marino Rally 2020 cet été, Marco Bulacia s’offre le titre en championnat italien des rallyes terres. Un titre qu’il décroche devant la star locale Paolo Andreucci. Alors leader du championnat, le local a étonnamment participé à la dernière manche de la saison au volant d’une Peugeot 208 Rally4. Il termine 15e du rallye et premier de son groupe mais perd le titre pour 3 petits points.

Marco Bulacia a rendez-vous avec l’Histoire début décembre. En effet, il pourrait devenir le plus jeune champion du monde des rallyes (WRC-3) lors du Monza Rally. Le jeune bolivien est actuellement leader du WRC-3 avec 2 points d’avance sur Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) et 15 sur Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia R5). Pour l’occasion, le bolivien retrouvera sa Citroën C3 R5 et découvrira l’asphalte italien et peut-être même la neige !