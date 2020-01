Rallye, Oliver Solberg en WRC-3 avec le soutien de Skoda !

Si Skoda Motorsport a quitté officiellement le championnat du monde des rallyes, la firme tchèque aura toujours une présence en WRC. En effet, l’équipe a annoncé qu’elle soutiendrait Oliver Solberg pour sa campagne en WRC-3. Le pilote norvégien, fils de Petter Solberg, roulera donc sur la toute dernière Skoda Fabia R5 Evo !

Oliver Solberg, un programme en WRC-3 avec Skoda.

A l’inverse de Citroën Racing avec Mads Ostberg, Skoda n’engagera pas Oliver Solberg pour défendre son titre constructeurs. En effet, le jeune et talentueux pilote norvégien s’attaquera au WRC-3. Son programme complet n’a pas encore été dévoilé mais on sait qu’il débutera en Suède. Pour ce programme en WRC-3, il roulera sur une Skoda Fabia R5 Evo et bénéficiera du soutien de Skoda Motorsport. Une situation qui enchante Oliver, encore plus après sa visite des locaux de la marque en République Tchèque :

« Skoda a une histoire tellement incroyable en rallye. En regardant en arrière, ils ont toujours été là. Avant ma naissance, Skoda a construit des WRC et plus récemment, la Fabia R5 a été à l’avant et a gagné en WRC et partout dans le monde depuis tant d’années. C’est un honneur fantastique et réellement un immense honneur pour moi de piloter avec le soutien de Skoda. Je suis déjà allé au siège de ŠKODA Motorsport à Mladá Boleslav et, wahou quel endroit fantastique ! C’était tellement impressionnant ! »

Here’s a cool little preview clip from my first test with the ŠKODA FABIA Rally2 evo! ❄️ We had a good feeling nice and quickly so hopefully can start @RallySweden well despite it being a new car for us! @MotorsportSkoda pic.twitter.com/3rwqizZmS0 — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) January 29, 2020

En plus de ce programme « semi-officiel », Oliver Solberg disputera d’autres rallyes en WRC au volant de sa Volkswagen Polo Gti R5, comme le week-end dernier au Monte-Carlo. L’année s’annonce chargée pour celui qui rêve de marcher dans les pas de son père : « Conduire dans le championnat du monde est tout ce que j’ai toujours voulu faire. OK, je suis toujours en train de rêver d’être champion du monde, et avec le soutien de Skoda Motorsport, je suis vraiment sur la bonne voie.»