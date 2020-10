Rallye-Raid : Sébastien Loeb s’essaye à l’Extreme-E !

L’Extreme-E attire du monde ! Lewis Hamilton y aura sa propre équipe et de grands noms du sport auto ont participé aux tests récemment organisés dans le Sud de la France. Parmi eux un certain Sébastien Loeb… futur pilote Prodrive au Dakar 2021 !

Sébastien Loeb teste l’Odyssey 21, le véhicule électrique de l’Extreme E !

On ne s’attendait pas à voir l’ancien pilote Peugeot Sport et le futur pilote Prodrive tester l’Extreme E et pourtant ! Sébastien Loeb a essayé, comme de nombreux pilotes venus de toute l’Europe et de différentes disciplines, essayer l’Odyssey 21 sur le circuit de Château de Lastours. Le nonuple champion du monde des rallyes ne s’est pas (encore) exprimé sur ces essais. Mais il est certain que son feedback était crucial étant donné qu’en matière de Rallye-Raid il a largement plus d’expérience que Jean-Eric Vergne, Valterri Bottas, Jérôme d’Ambrossio ou encore Oliver Bennett, tous présents lors de ces essais.

Pour mémoire, l’Extreme E sera le tout premier championnat de Rallye-Raid 100% électrique ! La première saison devrait se tenir en 2021 dans différentes régions « reculées » du monde. Des pilotes comme Andreas Bakkerud, Timmy Hansen, Molly Taylor, Mattias Ekström, ou encore Patrik Sandell.

Alejandro Agag, fondateur de l’Extreme E, se félicite de ces essais avec ces grands noms du sport auto :