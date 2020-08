Rallye, Václav Pech Jr double la mise face à Jan Kopecky !

Le championnat tchèque des rallyes a débuté mi juillet après l’annulation des deux premières manches ce printemps à cause de la pandémie de COVID-19. Si Skoda Motorsport a, une fois de plus, engagé la star locale Jan Kopecky au volant de la Fabia R5 Evo 2, c’est un autre pilote qui domine ce début de championnat. Revenu au volant d’une WRC, Václav Pech Jr a remporté les deux premiers rallyes de cette saison tchèque ! A chaque fois devant le « tarmac master » de Skoda.

Václav Pech Jr vs Jan Kopecky : duel de stars tchèques !

Si Jan Kopecky est un nom qui doit vous être familier, celui de Václav Pech Jr reste méconnu chez nous mais très populaire dans son pays. En effet, le tchèque a décroché 7 titres nationaux : 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2013 et 2014 ! Il a également remporté le Barum Czech Rally Zlin en ERC en 2014. Il a également décroché trois titres nationaux en Slovaquie ! Au début des années 2000, Vaclav Pech Jr a enchaîné les victoires au volant d’une Ford Focus WRC avant de gagner au volant d’une Mitsubishi Lancer Evo IX et de faire briller la Mini Cooper S2000 1.6T en 2013 et 2014. Puis, il a tenté l’aventure R-GT sans grand succès avant d’affronter Jan Kopecky à « armes égales » au volant d’une Ford Fiesta R5 pendant 3 saisons.

Pour cette drôle d’année 2020, Václav Pech Jr a profité que le règlement national autorise les WRC à disputer le championnat pour retourner à ses premiers amours : une Ford Focus WRC. Au volant d’une Focus WRC’06 ex Hirvonen et Latvala, Pech Jr défie maître Kopecky et ses 7 titres nationaux (dont 5 consécutifs série en cours). Kopecky possède également un titre de champion du monde (WRC-2 en 2018), un titre en APRC (2014) et un titre en ERC (2013) ! Fidèle de chez Skoda, il fait briller la Fabia R5 depuis ses débuts à domicile mais aussi dans le monde entier.

Mais, cette année, Pech Jr et sa Focus WRC’06 opposent une solide résistance ! Au Rally Bohemia, première manche de la saison, Pech Jr a imposé sa « mamie du WRC » dans des conditions très délicates pour 6s4 d’avance sur Jan Kopecky et 49s8 sur Jari Huttunen (Hyundai i20 R5). Le week-end dernier, lors du Valašská Rally (deuxième manche de la saison), le duel Pech Jr/Kopecky a été tout simplement intense ! Le pilote à la Ford a mené l’épreuve de A à Z mais a toujours été poursuivit de très très près par le pilote Skoda. A l’arrivée, Kopecky échoue à seulement 5s3 de son rival. La bataille pour la troisième place fut également très disputée entre Filip Mares (Skoda Fabia R5 Evo) et Jan Cerny (Polo Gti R5). Au final, la Skoda a battu la Polo pour 5s9.

Cette année, pas de Barum. Le duel Pech Jr/Kopecky n’aura donc pas lieu sur le plus emblématiques des rallyes tchèques. Une cruelle déception pour l’ensemble des fans surtout que cette épreuve devait célébrer son 50e anniversaire. Le prochain rendez-vous du championnat tchèque sera le Rally Pačejov fin septembre. Un rallye comptant, d’habitude, pour le championnat tchèque des « Rallysprints » mais qui aura eu une promotion cette année. Une épreuve remportée par Vaclav Pech Jr en 2005 et qui sera nouvelle pour Kopecky. Avant dernière manche de la saison locale, ce Rally Pačejov sera donc décisive ! Václav Pech Jr parviendra-t-il a décroché une troisième victoire à la suite ? La réponse fin septembre !