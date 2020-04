Rallye : WRC 8 avec Solberg et Loubet, en mode eSport

Alors que nous étions supposés assister au Rallye WRC d’Argentine le week-end prochain, compte-tenu de la situation, ce dernier n’aura évidemment pas lieu. Alors, afin d’offrir une petite compensation aux fans, une compétition eSport voit le jour. En effet, Nacon et Kylotonn Racing viennent d’annoncer le lancement de manches virtuelles qui auront lieu sur WRC 8.

WRC 8 accueille les stars du Rallye

Ils sont donc 11 espoirs à en découdre entre le 21 avril et le 24 avril 2020, depuis chez eux, confortablement installés dans leur baquet au beau milieu de leur salon. Parmi les pilotes inscrits, notons la présence de Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux, Ole Christian Veiby, Rhys Yates, Marco Bulacia, Raul Badiu ou encore, Oliver Solberg, fils du champion du monde des Rallyes, Peter Solberg.

Voici les détails sur les qualifications et horaires de l’événement :

Après une phase de qualification, les 8 meilleurs pilotes s’affronteront en quarts de finales. Les quatre duels seront diffusés sur la page Facebook de WRC le mardi 21 avril à 21h CET. S’en suivront les demi-finales le mercredi 22 avril à 21h CET et la grande finale le jeudi 23 avril à 21h CET.

Oliver Ciesla, Managing Director de WRC Promoter indique : « La compétition réelle manque à nos pilotes, elle nous manque également. Mais nous n’avons aucun doute sur le fait que leur esprit de compétition et l’adrénaline seront présents comme jamais sur WRC 8 et les routes exigeantes du rallye d’Argentine ».

Rappelons que WRC 9 sortira au mois de septembre prochain sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Par ailleurs, les versions Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X seront commercialisées un peu plus tard.