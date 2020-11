Rallye, Yoann Bonato décroche un troisième titre !

Cette année, le Championnat de France des Rallyes Asphalte n’a pu être composé que de trois manches. Malgré cette situation critique, conséquence de la Pandémie de COVID-19 et des intempéries de septembre dans le Sud de la France, la FFSA a décidé d’attribuer différents titres. Ainsi, Yoann Bonato (Citroën C3 R5) décroche un troisième titre de champion de France !

La saison 2020 du Championnat de France des Rallyes Asphalte se résume donc à trois courses : le Rallye du Touquet (mars), le Rallye Mont-Blanc Morzine (septembre) et le Rallye Coeur de France (septembre). Trois épreuves que Yoann Bonato a su remporter avec sa Citroën C3 R5 du CHL Sport Auto. Le champion 2017 et 2018 remporte donc logiquement une troisième couronne. Son partenaire Benjamin Boulloud est titré ches les copilotes. Le CHL Sport Auto remporte le championnat « Teams ».

Emmanuel Guigou offre le premier titre à l’Alpine A110 R-GT en étant sacré champion dans la catégorie 2 roues motrices. Léo Rossel (Ford Fiesta R2T National) est titré chez les juniors quand Eric Mauffrey (Skoda Fabia R5) remporte le Trophée Michelin réservé aux « amateurs ». Allison Viano (Peugeot 208 R2) est sacrée Championne de France Féminine des Rallyes 2020 face à Pauline Dalmasso.

A noter que le Championnat de France des Rallyes Terre a également vu ses titres être validés malgré le fait que seules deux manches ont été disputées cette saison. C’est Jean-Baptiste Franceschi (C3 R5) qui est donc sacré sur la terre.

Ce week-end, Yoann Bonato célèbre son titre en participant à la dernière manche de l’ERC 2020, aux Iles Canaries !

« Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Nos partenaires et notre équipe nous permettent de garder le rythme de la compétition en cette fin d’année, nous en sommes vraiment reconnaissants avec Benjamin. Après la Hongrie, nous ne savions pas si on enfilerait de nouveau la combinaison en 2020 et puis nos partenaires, dont IGOL, Citroën Racing et Michelin, n’ont pas voulu nous mettre au placard trop tôt ! Plus sérieusement, au vu de nos plans pour le futur, avec l’objectif de participer à un programme complet en Championnat d’Europe des Rallyes (FIA ERC), il nous semblait indispensable d’être présents ce week-end aux Canaries, qui sera la première épreuve asphalte du calendrier 2021..»