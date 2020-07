Rebelote, Renault porte encore réclamation contre Racing Point

Renault continue de contester la légalité de la Racing Point RP20. Au soir du Grand Prix de Hongrie, l’équipe au losange a déposé deux nouvelles réclamations contre l’équipe Britannique.

En piste comme en coulisses, Racing Point est dans le viseur de Renault. Dans la foulée du Grand Prix de Hongrie, l’équipe tricolore a déposé deux nouvelles plaintes envers sa concurrente Britannique. Sans surprise, elles concernent la légalité des RP20 de Lance Stroll et Sergio Perez. Leur design est globalement très inspiré de la Mercedes W10, peut-être même trop.

Ces deux réclamations visent à empêcher la validation définitive des résultats des monoplaces roses. Rappelons que Lance Stroll a terminé 4e du Grand Prix de Hongrie, devant Sergio Perez, 7e. Les deux hommes ont devancé la Renault de Daniel Ricciardo, 8e. Esteban Ocon a pour sa part terminé 14e de la course.

Comme le week-end passé, les commissaires ont accepté la requête de Renault. La FIA va donc devoir se pencher prochainement sur cette PR20 si proche extérieurement parlant, de la Mercedes W10. Le principal litige concerne les écopes de freins, que Renault juge identiques entre la W10 et la RP20. Ce qui pourrait constituer une infraction à la règlementation sportive liée à la la propriété intellectuelle.

Notons par ailleurs que les commissaires et les écuries ont accepté que les deux plaintes, de Styrie et de Hongrie, soient jugées ensemble. La FIA tranchera donc prochainement, quant à la légalité de certaines pièces de la RP20. D’ici là, Renault trouvera-t-elle d’autres points de désaccord sur lesquels appuyer?

We confirm that Renault DP World F1 Team has submitted a request to the Stewards of the Event for clarification on the legality of the Racing Point RP20. We have no further comment on this matter until the Stewards have arrived at a decision.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 19, 2020