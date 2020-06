Renault aurait triché, selon Marko, avec un moteur de 2020 lors du test

Décidément, Helmut Marko n’a définitivement pas digéré le test de Renault F1 sur les terres de l’écurie Red Bull Racing Honda. En effet, selon l’Autrichie, l’écurie au losange n’aurait pas respecté le règlement imposé lors des tests privés. Car d’après lui, le Team Français aurait installé le nouveau moteur dans la monoplace d’il y a deux ans, chose strictement interdite.

Renault F1 avec un moteur de 2018, selon Ricciardo

Helmut Marko cherche-t-il simplement à agacer ses anciens partenaires où ses propos sont-ils fondés sur quelque chose de réel ? Toujours est-il que l’un des hommes forts de Red Bull Racing affirme que Renault F1 a essayé son moteur de 2020 dans la RS18. « Renault devait conduire avec un châssis de deux ans, mais à l’intérieur se trouvaient les nouveaux moteurs. Et j’ai été impressionné par la durabilité. Je me demande s’il est intelligent d’accepter que Renault loue le Red Bull Ring. Nous pourrons tester l’actuelle Red Bull le 25 juillet à Silverstone sur 100 kilomètres maximum »

Oui, ça ne passe toujours pas côté Marko. Pourtant, à priori, les Red Bull n’auront rien à craindre des Renault cette saison encore, non ? Toujours est-il que chez Renault, on ne confirme pas. D’ailleurs, Daniel Ricciardo vient de confirmer qu’il avait bel et bien réalisé ses essais avec un moteur d’ancienne génération : « Tout était dans la spécification 2018 – la voiture et le moteur« , a déclaré l’Australien à la Sky.

Sachant que l’on imagine mal un Team comme Renault tricher de la sorte, avec les risques que cela comporte…

