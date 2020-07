Renault enfin dans les points au Red Bull Ring

Renault débute cette saison 2020 sur le bon pied, avec une 8e place décrochée par Esteban Ocon au Grand Prix d’Autriche, dimanche 5 juillet. L’équipe au losange est toutefois loin de la 4e place au classement Constructeurs, qu’elle espère atteindre.

Une huitième place et quatre points, voilà avec quoi Renault F1 Team lance sa saison 2020. Ce dimanche, Esteban Ocon est en effet allé chercher le top10 pour son retour en Formule 1. Après une entame discrète, vendredi et samedi, le Normand a su frapper au bon moment.

14e sur la grille, le tricolore est en effet remonté petit à petit dans ce premier Grand Prix de la saison 2020. Bien aidé, il est vrai, par les nombreux abandons, Ocon n’a pas manqué de réaliser de belles manoeuvres. De quoi signer les premiers points de l’équipe au losange sur le Red Bull Ring. Une prestation d’autant plus satisfaisante que le pilote s’avouait encore « un peu rouillé ! Je suis satisfait du déroulement de la course, mais nous savons que nous devons mieux nous qualifier (…) Notre rythme était bon (…) Nous étudierons en détail la course pour voir ce que nous pouvons rectifier et améliorer le week-end prochain. »

Renault en retrait par rapport à Racing Point et McLaren

Bien que positifs, ces points ne doivent toutefois pas faire oublier les difficultés que rencontre Renault à l’heure actuelle. L’équipe, qui vise ouvertement la 4e place au championnat Constructeurs, ne semble pour l’instant tout simplement pas au niveau.

En effet devant elle se dressent notamment deux remparts constitués par McLaren et Racing Point. A l’issue de ce premier week-end de course, on sent Renault légèrement en retrait par rapport à ces deux équipes. 10e lors des qualifications, Daniel Ricciardo a été incapable de menacer ces adversaires, Ocon concluant derrière Sergio Perez, Carlos Sainz et Lando Norris lors de la course.

Malgré tout, Cyril Abiteboul, Team Principal de Renault F1 Team, se veut confiant. « [Un] point positif est l’amélioration de notre performance sur une piste qui nous est traditionnellement défavorable mais dans un peloton très serré, détaille-t-il. D’ici le week-end prochain, il est impératif de nous focaliser sur les problèmes de fiabilité qui n’ont pas seulement entrainé l’abandon de Daniel mais qui ont aussi impacté le programme de préparation des qualifications d’Esteban et donc sa position sur la grille. »

Un programme qu’il incombe désormais de mener à bien, afin de surfer sur ce bon début de saison et prendre rapidement le plus de points possible.