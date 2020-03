Renault et Vitality sont vice-champions d’Europe de Rocket League

Puisque l’heure est d’avantage aux courses virtuelles ces dernières semaines, par la force des choses, intéressons-nous à l’équipe Renault Vitality. En effet, la formation engagée dans la compétition eSport du jeu Rocket League a décroché le titre de vice-champion d’Europe, dimanche dernier.

Cocorico ! Composée des trois pilotes virtuels Victor « Fairy Peak! » Locquet, Alexandre « Kaydop » Courant et Yanis « Alpha54 » Champenois, l’équipe Renault-Vitality, victorieuse à huit reprises cette saison, s’est finalement inclinée en finale, dimanche dernier, face à la Team Dignitas. La compétition avait lieu sur un jeu vidéo réputé chez les gamers, Rocket League.

Oh my wheeel this game is so incredible 😵😵

Renault Vitality takes their first game, we’re now 1-2 in the series @RenaultF1Team #RSspirit #VforVictory pic.twitter.com/xGAqg0oIXb

