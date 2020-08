Renault F1 abandonne son recours contre Racing Point, en Formule 1

L’écurie au losange n’ira donc, finalement, pas plus loin ! En effet, un communiqué annonçant l’abandon du recours porté à l’encontre de Racing Point par Renault F1 a été diffusé voilà quelques heures. Le litige portait sur les écopes de freins illégales car copiées sur l’équipe Mercedes.

Dans un premier temps, l’équipe incriminée avait été jugée coupable puis punie financièrement et en termes de points. Puisque 15 unités lui avaient été retirées au classement des constructeurs. Chose insuffisante pour Renault. D’où un recours officiel, que la structure tricolore renouvelait après chaque Grand-Prix, depuis l’application de la sanction. Néanmoins, après la clarification du prochain règlement inclus dans les récents accords de la Concorde, Renault F1 a finalement décidé de jeter l’éponge :

« Au-delà des décisions, les questions en litige étaient vitales pour l’intégrité de la Formule 1, à la fois pendant la saison en cours et à l’avenir, a indiqué la marque française dans un communiqué. Cependant, un travail intensif et constructif entre toutes les parties prenantes de la Formule 1 a conduit à des progrès concrets. La polémique du début de cette saison doit être mise derrière nous, car nous devons nous concentrer sur le reste d’un championnat intense et unique. »

Regarder vers l’avant, voici la nouvelle politique du losange, qui dispose peut-être enfin d’une monoplace capable de grimper sur le podium, cette année. Aussi, plus rien ne s’oppose à ce que les Racing Point non-légales ne continuent à courir cette saison, en Formule 1.

Renault DP World F1 Team confirms that it has requested to withdraw the appeals lodged against the stewards’ decisions in relation to BWT Racing Point F1 Team’s brake ducts. pic.twitter.com/4jMHvU8oKC

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) August 25, 2020