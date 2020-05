Renault F1 annonce Esteban Ocon au GP de Monaco de Formule 1 virtuel

Et oui, c’est ce week-end que le Grand-Prix de Monaco de Formule 1 était supposé avoir lieu ! D’ailleurs, comme le veut la tradition en Principauté, les essais libres 1 et 2 auraient eu lieu ce jeudi 21 mai 2020. Au lieu de cela, nous aurons droit à un nouveau G.P virtuel. L’occasion pour Renault F1 d’annoncer la présence d’Esteban Ocon dans le baquet de la monoplace au losange.

ENFIN, Esteban Ocon va prendre part à une course de Formule 1 virtuelle. L’annonce a été réalisée officiellement par Renault via les réseaux sociaux. Le pilote tricolore, que nous avions récemment interviewé, sera donc dans son baquet, à domicile, pour se frotter aux rues monégasques avec le constructeur français. Le no31 sera donc intégré à la Team Vitality, déjà engagée dans les compétitions eSports.

Rendez-vous, donc, dimanche prochain, pour le départ de la course la plus glamour de la saison. Epreuve qui, rappelons-le, a été annulée en raison du coronavirus, concernant le véritable championnat. Néanmoins, les autorités sportives monégasques ont d’ores et déjà annoncé leur programme de 2021.

Driver announcement!😉

Overalls✅ Helmet✅ … Simulator✅

As confirmed on V.IP (@TeamVitality) with @Orange_France this evening, we’re excited to reveal @OconEsteban will race in this weekend’s @F1 Virtual Monaco Grand Prix!#RSspirit #VforVictory pic.twitter.com/aT83yC8UZ8

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) May 20, 2020