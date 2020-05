Renault F1 engage Nicolas Prost pour le GP de Monaco virtuel

Après Esteban Ocon, c’est donc Nicolas Prost qui est annoncé par l’écurie Renault F1. En effet, la formation au losange fera confiance au fils du quadruple champion du monde de Formule 1 dans les rues de Monaco. Car c’est bien du Grand-Prix virtuel dont il est question. Un duo 100% Français, donc, pour ce G.P qui sera diffusé sur Canal + en direct, dimanche prochain.

« Je suis vraiment ravi de participer au GP de Monaco virtuel ce week-end. C’est agréable de le faire avec Renault F1, une marque qui a été très importante dans ma carrière et une équipe où j’ai passé beaucoup de temps par le passé. Conduire à Monaco est toujours génial. Je ne suis pas un grand coureur de sim, mais chaque fois que je joue, je conduis autour de Monaco, alors ça va peut-être m’aider. J’ai prévu de m’entraîner beaucoup au cours des prochains jours! » Nicolas Prost

En clair, il ne faudra pas trop en attendre de la part de Nicolas, concernant les premiers rôles. D’autant que parmi les concurrences figurera la fratrie Leclerc chez Ferrari….

Our line-up for this weekend’s @F1 Virtual Monaco Grand Prix is confirmed!@OconEsteban is partnered by @nico_prost – our first all French driver pairing since the 1984 Portuguese Grand Prix!

