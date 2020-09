Renault F1 : Esteban Ocon s’attend à de gros points en Russie

Alors que l’écurie Renault F1 reste sur une belle série, depuis Spa Francorchamps, l’écurie tricolore arrive en Russie avec de véritables espoirs. En effet, selon Esteban Ocon, la monoplace au losange devrait bien se comporter sur le tracé de Sotchi, supposé convenir à sa monture. Ainsi, l’intéressé vise de gros points sur cette piste, qui accueillera du public, ce week-end.

Formule 1, Russie : Esteban Ocon attendu au tournant

Si l’écurie Renault a réalisé de belles prestations, ces dernières semaines, Esteban Ocon est resté un peu en retrait face à Daniel Ricciardo, souvent très proche du podium lors des trois derniers G.P. Aussi, pour le Français, il s’agira de retrouver de la performance afin d’effacer son abandon malheureux, survenu au cours de l’interruption de course, au Mugello.

Esteban s’est récemment exprimé sur ses espoirs et ambitions, avant le Grand-Prix de Formule 1 de Russie, par le biais du site officiel de Renault F1 :

Qu’aimez-vous à Sotchi ?

Sotchi est une piste où il est agréable de piloter. J’en garde de bons souvenirs, notamment en F1 en 2017 et 2018 où j’ai marqué de bons points et où je me souviens que mes performances étaient au rendez-vous. J’ai vraiment hâte de retrouver le volant en Russie ce week-end. C’est assez spécial et j’ai toujours reçu un accueil chaleureux de la part des fans russes. Il y en aura cette année, donc il me tarde aussi de revoir un peu d’ambiance ! Dans l’ensemble, c’est extrêmement positif. Nous pensons que la voiture sera compétitive là-bas et nous ferons de notre mieux pour être prêts et le prouver le moment venu.

Quels sont les principaux défis sur un tour ?

La piste se compose de courbes à vitesse moyenne et de virages lents. Le premier secteur est amusant avec la longue ligne droite et des opportunités de dépassement dans le deuxième virage. À basse vitesse, il y a une opportunité de gagner du temps et c’est un domaine où notre monoplace a brillé cette saison.

Êtes-vous satisfait des performances actuelles ?

Nous sommes au cœur de la bataille pour être en tête des équipes se disputant la troisième place du championnat. Parmi celles-ci, nous sommes celle ayant inscrit le plus de points entre la Belgique et le Mugello. Nous avons donc clairement les moyens de faire de belles choses. Nous nous concentrons uniquement sur la prochaine course et nous ferons de notre mieux pour marquer de bons points. Il y a des aspects sur lesquels nous pouvons travailler et, de mon côté, nous n’avons pas tout à fait tiré entièrement profit de certaines occasions. L’objectif sera donc d’obtenir de gros points ce week-end.