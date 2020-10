Renault F1 et Daniel Ricciardo : le divorce qui tombe au plus mauvais moment ?

Plus la saison 2020 de Formule 1 avance plus on se dit que Daniel Ricciardo a peut-être commis une erreur, en quittant Renault F1. Même si, pour les fans de Fernando Alonso, cela a permis au pilote espagnol de retrouver un baquet dans la catégorie reine. Car depuis quelques courses, l’Australien semble avoir pris la mesure de son équipe, s’imposant en véritable patron sur la piste, capable de réussir des performances de haute volée…

Daniel Ricciardo sait ce qu’il perd, mais pas ce qu’il gagne

Si pour Daniel Ricciardo, le fait de rejoindre en 2021 une écurie Mclaren en progression constante -bien qu’encore très fragile- ne doit pas lui laisser de regrets, rien ne dit que, l’an prochain, la Renault ne sera pas une voiture gagnante. Et si Alonso en profitait, l’Australien aurait sans doute un pincement au coeur, en 2021, si l’équipe de Woking ne parvenait pas à lui offrir ce qu’il attend d’elle.

Car le losange en est là, aussi, grâce à Daniel, dont les réglages semblent faire merveille, depuis plusieurs courses, sur la monoplace tricolore. Mais c’est surtout du côté de l’équipe française qu’il y a -déjà- des regrets. Tout d’abord car rien ne dit, tant d’années après ses sacres, que Fernando sera aussi compétent -et patient- que Ricciardo. Mais aussi et surtout car, comme l’a dit récemment Abiteboul à nos confrères de Motorsport, le fait de perdre un pilote représente toujours un pas en arrière. En d’autres termes, cela pourrait retarder l’ascension de Renault, l’an prochain :

« C’est une réalité, quand vous changez de pilote, vous faites un pas en arrière avant d’en faire un en avant. Nous le voyons cette année. C’est quelque chose que nous aimerions vraiment faire à l’avenir : clairement apporter de la stabilité. La première année, c’est toujours en quelque sorte un investissement avant les suivantes. Nous devons avoir des cycles plus longs avec nos pilotes si nous voulons progresser. »

Enfin, en se séparant de Daniel Ricciardo, l’écurie d’Enstone perd aussi et surtout un personnage jovial, souriant, capable d’instaurer une ambiance de travail particulièrement positive. Et cela, un Fernando Alonso ne sera jamais capable de le réaliser. Pas de cette manière, tout du moins…