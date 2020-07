Renault F1 et Fernando Alonso, ce serait fait, mais l’info n’est pas confirmée

Depuis quelques heures, de nombreux médias annoncent la signature de Fernando Alonso et Renault F1. Mais pour l’heure, rien n’a été confirmé par l’écurie au losange. Alors soyons prudents car, voilà quelques semaines, certains annonçaient aussi la signature -dans un registre différent, concernant la deux roues- de Pol Espargaro chez Honda. Sans que la confirmation ne soit finalement jamais venue.

C’est finalement une surprise. Du moins, si l’information révélée il y a quelques heures par plusieurs grands médias se confirmait. Car il y a encore quelques jours, un journal français annonçait que Fernando Alonso n’était pas le choix numéro 1 de l’écurie en question. Alors, quelqu’un d’autre a-t-il appuyé cette candidature, dans un souci de sur-exposition médiatique ? Quoiqu’il en soit, Fernando Alonso aurait signé pour Renault. Et un contrat de deux saisons aurait été négocié, moyennant une importante baisse de salaire pour l’Espagnol.

Peut-on parler (toujours en prenant la chose au conditionnel) d’un bon coup pour le constructeur tricolore ? Difficile à dire. Car Alonso n’a pas été en lutte pour le podium depuis plusieurs années. Surtout, rien ne prouve que l’intéressé est au même niveau que celui connu lors de ses périodes Renault, Mclaren et Ferrari. Enfin, sachant le sort qui est généralement dévolu à ses coéquipiers, nous devons trembler pour Esteban Ocon. En espérant que ce dernier en sortira sans dommages…

Attendons tout de même que tout cela soit officialisé, afin de décortiquer la chose…

Phone wallpaper? Twitter header? Go for it 👇 pic.twitter.com/g5dlOZsoFG

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 6, 2020