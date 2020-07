Renault F1 : « le rythme est prometteur » pour Esteban Ocon

Voilà, nous pouvons officiellement dire que nous disposons à nouveau de trois pilotes Français, en Formule 1. Ce qui fait de notre nation l’une des mieux représentée, dans la catégorie reine du sport automobile. Car vendredi dernier, sur le Red Bull Ring, Esteban Ocon effectuait ses débuts avec l’écurie Renault F1. Rejoignant ainsi Pierre Gasly et Romain Grosjean sur la piste.

Optimisme de rigueur, chez Renault F1

La première journée du Team Renault F1, en Autriche, s’est révélée plutôt bonne. Ainsi, dans le cadre d’un peloton très regroupé, les monoplaces tricolores sont apparues comme compétitives et largement capables de lutter dans le top dix. Voir dans le top six, avec Daniel Ricciardo (8ème puis 5ème), particulièrement affûté en ce début de saison de Formule 1 :

« Tout d’abord, c’est vraiment agréable de reprendre le travail et de retrouver la piste, car je pense que nous étions tous un peu nerveux à l’idée d’être là après l’Australie. La voiture semblait bonne d’entrée et nous avons poursuivi sur notre lancée tout au long de la journée. Notre rythme sur les longs relais nous donne de quoi travailler alors que celui avec peu d’essence paraissait bon donc je suis plutôt content. En mettant les temps de côté, la voiture semble avoir progressé. C’est un sentiment positif et j’ai hâte d’être aux qualifications« .

Yessss Only 1 more night to go, almost can’t believe it 🔥bring it on!!🔥

📸 @f1 pic.twitter.com/JDMRMUknJV — Esteban Ocon (@OconEsteban) July 2, 2020

Même attitude positive et encourageante du côté d’Esteban Ocon (13ème et 11ème) qui sent un réel potentiel dans sa monoplace : « Cela faisait vraiment du bien d’être de retour et je suis très content d’avoir connu une bonne journée de roulage. Il y a de petites choses à améliorer ici et là, mais c’est normal après une pause aussi longue. Nous y allons pas à pas, le rythme est prometteur et l’équipe est bien placée aujourd’hui. Nos relais courts ont été assez rapides et le rythme est au rendez-vous. Je dois juste tout mettre bout à bout quand cela comptera demain« .

Avec des propos comme ceux tenus par les pilotes, nous nous attendons donc à voir les deux Renault dans le top dix voir même, le top huit, selon les performances des autres monoplaces. Puis, en course, la stratégie devrait faire le reste, élément sur lequel compte tout particulièrement le Directeur Sportif, Alan Permane : » C’était une excellente journée de la part de nos pilotes et, bien sûr, de l’équipe. Nous sommes arrivés fin prêts après deux jours d’essais ici il y a quelques semaines. Nous étions tout de suite dans le rythme ce matin avec des voitures performantes et des pilotes satisfaits de l’équilibre et de l’adhérence. Notre rythme sur les longs relais était également bon cet après-midi et, avec des informations récoltées sur tous les types de pneus, nous pouvons développer une bonne stratégie de course. Nous sommes impatients d’en découdre aux qualifications demain« .

Et bien nous sommes impatients également ! Alors, rendez-vous à 15H00, en direct, tout à l’heure.