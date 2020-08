Renault F1 : l’heure du podium a-t-elle enfin sonné ?

Si personne ne semble vouloir prononcer le mot, chez Renault F1, difficile de ne pas y penser…Au moins secrètement ! Car depuis le début du week-end de ce GP de Formule 1 du 70e anniversaire, la Renault RS20 est dans le coup. Celle de Daniel Ricciardo, tout particulièrement. Au point de batailler, à la régulière, avec les Red Bull et les Racing Point. Alors…

Renault F1 : des raisons de croire au podium

Tout à l’heure, vers 15H10, au moment du départ du Grand-Prix, le coeur des supporters du losange battra fort. Car, pour la première fois depuis le retour de Renault en Formule 1, le podium sera accessible, à la régulière. Du moins, selon ce que nous avons vu jusqu’ici, à Silverstone. Ainsi, depuis sa cinquième place sur la grille de départ, Daniel Ricciardo aura la possibilité d’entrer dans l’histoire de cette équipe. En lui offrant un premier podium dans la catégorie reine…

Et si les Mercedes seront intouchables, derrière, face aux Racing Point et à la Red Bull de Verstappen, l’Australien aura sans doute ses chances. Bien sûr, il faudra aussi que la réussite s’en mêle et que la stratégie soit parfaite. Sachant que, comme le week-end dernier, les pneus devraient souffrir, occasionnant des stratégies diverses et variées, beaucoup d’arrêts et peut-être, des crevaisons. Voire, des sorties de la voiture de sécurité.

« Je pense que la cinquième place est un résultat formidable pour nous et j’en suis très content. Je savais que mon tour était plutôt bon, j’étais vraiment à la limite avec la voiture et j’en ai tiré à peu près tout ce que je pouvais aujourd’hui. Je n’ai aucun regret, ni aucun sentiment d’occasion manquée et nous nous sommes mis tout de suite là-haut pour la course. Le Medium fonctionnait vraiment bien et j’en suis content. La course de demain sera intéressante et il y aura un mélange de stratégies. Nous savons que nous avons une bonne voiture de course, nous avions juste besoin de mieux nous qualifier pour nous donner une chance encore meilleure le dimanche. Je ferai de mon mieux demain et donnerai tout ce que j’ai. »

Et lorsque l’on se souvient de la quatrième place de Ricciardo, le week-end dernier, on se dit qu’en partant plus haut sur la grille, le résultat final pourrait être meilleur. Alors, croisons les doigts…