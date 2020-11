Renault F1 loin, mais pas sans solutions, Ocon mieux que Ricciardo

Ce sont les deux choses à retenir de cette première journée de Formule 1, sur le circuit d’Istanbul. Ainsi, l’écurie Renault F1 s’est révélée en petite forme, lors des deux premières séances de ce Grand-Prix, en raison de la difficulté à faire chauffer les gommes, notamment. Autre fait du jour, la supériorité d’Esteban Ocon face à Daniel Ricciardo.

Renault F1 : des raisons d’être optimiste

C’est sans doute ce que retiendront les supporters d’Esteban Ocon, au terme d’une première journée d’essais difficile, pour l’ensemble du Team Renault F1. Le tricolore, bien qu’en retrait face aux concurrents directs du losange, est parvenu à devancer son coéquipier en EL1 (P10) comme en EL2 (P11), en Turquie. De plus, l’intéressé et son coéquipier ont, semble-t-il, trouvé des réglages intéressants en fin de journée. Voilà qui leur permet de se présenter plus optimistes devant la séance qualificative, à suivre à 13H00.

Esteban Ocon : « C’était une journée piégeuse, mais nous la terminons sur une bonne note. Nous avons considérablement amélioré nos performances, ce qui est bien et jamais facile à faire. C’était probablement les conditions d’adhérence les plus délicates de ma carrière tant cela glissait. Je pourrais comparer cela au fait de piloter avec des pneus intermédiaires, sauf que nous étions en slicks. C’était un grand saut dans l’inconnu et cela explique pourquoi il nous reste des choses à apprendre. Nous semblons bien sur les longs relais, donc attendons de voir demain. Le circuit est génial et j’espère que nous pourrons attaquer davantage avec un peu plus d’adhérence ! »

Daniel Ricciardo : « Dans l’ensemble, je dirais que nous avons connu une journée difficile. L’adhérence n’était tout simplement pas au rendez-vous ce matin et nous n’étions pas aussi rapides qu’espéré même si la piste s’est progressivement gommée dans l’après-midi. Je n’ai pas pu ressentir l’adhérence sur ce beau circuit et c’est un peu frustrant. Nous avons trouvé quelque chose vers la fin des EL2, donc nous terminons ce vendredi sur une note positive et nous espérons que cela nous permettra d’afficher un meilleur rythme demain. »

