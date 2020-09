Renault F1 : Monza, une réelle occasion de podium pour le losange ?

Désormais, il sera bien difficile de ne plus parler podium, à l’évocation du nom de l’écurie Renault, en Formule 1. Car après un excellent Grand-Prix de Belgique ayant occasionné un record de moisson de points depuis le retour du losange en F1, difficile de ne pas attendre mieux encore, à Monza. En effet, sur ce circuit très rapide, la monoplace tricolore semble disposer de toutes les qualités requises pour briller.

Formule 1 : un Grand-Prix d’Italie synonyme de champagne ?

Alors, même si Ciaron Pilbeam (Renault F1) parle de l’incertitude liée à l’abandon des régimes moteur « spécial qualif » pour toutes les équipes du plateau, l’on imagine mal les Mercedes ne pas verrouiller la première ligne, au Grand-Prix d’Italie de Formule 1 2020. Toutefois, derrière, il semblerait que les Renault aient les moyens de s’attaquer aux Red Bull Honda. En particulier celle de Max Verstappen, toujours la plus véloce en qualifications.

Renault F1 : ennemi no1 : HONDA

Aussi, une seconde ligne totalement jaune ne doit pas être écartée, le moteur Renault ayant un bel avantage sur le Honda en termes de vitesse de pointe. De plus, la monoplace d’Enstone profite de son aéro, particulièrement adaptée à ce type de tracé. Enfin, Daniel Ricciardo a mis le doigt sur un réglage qui, semble-t-il, transcende la Renault.

« Monza est l’un de mes morceaux préférés« , déclare Daniel Ricciardo dans un entretien relayé par communiqué officiel de Renault F1. « Ce n’est probablement pas typique de mon style car j’adore les circuits en ville avec des murs et les rasages de près. Mais Monza est rapide et très amusant, en particulier avec le faible appui lorsque la voiture patine. J’aime beaucoup le cadre du parc. C’est aussi la meilleure pizza au monde, qui est mon carburant de week-end. Bien qu’il n’y ait pas de fans là-bas, vous pouvez ressentir la formidable énergie de l’endroit. Je suis d’origine italienne, alors j’adore ça là-bas. »

De son côté, Esteban Ocon a de bons souvenirs en Italie, sur un circuit qui lui réussit, généralement, plutôt bien : « Monza est une piste vraiment amusante. J’ai de bons souvenirs de là-bas en 2017, quand j’ai commencé la course troisième après m’être qualifié cinquième sous la pluie. J’ai fait une bonne course en combattant avec les Ferrari, ce qui était sympa. En 2018, je me suis assez bien qualifié en huitième position et j’ai terminé sixième de la course, ce qui était aussi un excellent résultat. Mes années à Monza ont été correctes et j’y vais dans le but de reproduire Spa. C’est l’objectif. Notre performance en Spa montre que nous sommes capables de certaines bonnes choses et que les caractéristiques de piste similaires signifient que nous devrions être en bonne position pour obtenir de gros points. J’ai des liens assez étroits avec l’Italie. J’y ai vécu pendant mes années de Formule 3 avec Prema Racing et une partie d ema carrière en karting était aussi en Italie. Je parle italien, donc je pense que 40% de ma vie est en Italie! «