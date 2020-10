Renault F1 : Ocon en progression, ou Ricciardo en régression ?

C’est la grande question ! Bien que des éléments de réponses figurent dans les propos du Team Principal de Renault Sport F1, Cyril Abiteboul. Quoiqu’il en soit, au Grand-Prix du Portugal de Formule 1, Esteban Ocon est parvenu à devancer son coéquipier pour accrocher une huitième place. Après un très long relais en médiums.

Esteban Ocon a fait le job

En difficulté face à Daniel Ricciardo depuis le début de la saison, Esteban Ocon a probablement redoré son blason, en se classant 8ème à Portimao, devant son prestigieux coéquipier. Le tricolore a réalisé un week-end sans faute, qui lui a permis de réussir cette performance. Mais la stratégie d’un long relais en médiums l’a beaucoup aidé. Encore fallait-il tenir avec cette stratégie, chose que l’intéressé s’est employé à faire. Du mieux, donc, pour le tricolore, même si Ricciardo paraissait moins en forme sur ce nouveau tracé, en Formule 1.

« C’était une bonne course de mon côté. Le départ était très difficile en médiums, mais je suis resté calme et nous avons très bien géré la situation avec l’équipe pour être compétitifs tout au long de la course. J’ai effectué cinquante-trois tours avec ces gommes ! Elles semblaient durer longtemps et mon rythme était bon, même en fin de relais. Il a également continué de pleuvoir pendant de courtes périodes, donc nous avons dû composer avec les différents niveaux d’adhérence. En fin de compte, je pense que nous avons fait du bon travail pour placer les deux voitures dans le top dix. » Esteban Ocon

« Nous sommes repartis d’Allemagne avec les frissons du podium de Daniel, donc il était décevant de voir à quel point nos monoplaces ont lutté pour trouver l’adhérence tout au long du week-end. L’équipe a réussi à progresser après un très mauvais départ vendredi et les huitième et neuvième places d’aujourd’hui étaient probablement le meilleur résultat que nous pouvions objectivement obtenir en partant dixième et onzième. Le plus intéressant sur cette course est que si nous ne sommes jamais parvenus à faire fonctionner les tendres, l’énorme relais d’Esteban en médiums était extrêmement compétitif. Cela démontre clairement que le week-end était dicté par la gestion des pneus. La fin de saison s’approche et nous pourrions connaître des circonstances similaires lors des deux prochains rendez-vous. Nous devons absolument comprendre ce qui nous a autant coûté si nous voulons finir en beauté au Championnat Constructeurs. Je suis ravi pour Esteban, car il n’a commis aucune erreur sur ce week-end piégeux tout en nous permettant de maintenir nos rivaux à portée de tir. » Cyril Abiteboul

source : Renault Sport