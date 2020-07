Renault F1 porte réclamation contre Racing Point, les commissaires déjà au travail

Cela leur pendait au nez…Alors qu’ils ont suscité l’agacement publique des écuries concurrentes, les gens de Racing Point vont finalement devoir rendre des comptes. En effet, dimanche dernier, peu de temps après l’arrivée du Grand-Prix de Formule 1 de Styrie, Renault F1 Team a porté réclamation contre l’écurie en question. En cause, ce concept, pour ainsi dire identique à celui de la Mercedes de 2019.

Alors que certaines équipes progressent dans la douleur depuis plusieurs années -Mclaren et Renault en tête- d’autres ont fait un choix différent, celui de s’inspirer grandement de monoplaces ayant gagné l’année précédente. C’est le cas de Racing Point. Problème, il se murmure un peu partout dans le paddock que cette équipe disposerait du deuxième meilleur châssis du plateau. Ce qui semble assez logique, s’il s’agit effectivement du châssis Mercedes.

We confirm that Renault DP World F1 Team has submitted a request to the Stewards of the Event for clarification on the legality of the Racing Point RP20. We have no further comment on this matter until the Stewards have arrived at a decision.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 12, 2020