Renault F1 réalise sa meilleure course en Formule 1 depuis son retour, à Spa

Oui, ce dimanche 30 août 2020, à Spa Francorchamps, l’écurie Renault F1 a réussi quelque chose. Et même si la firme au losange avait déjà enregistré un double top 5 l’an passé, en Italie, cette-fois, la manière y était également. 4ème et 5ème du G.P de Belgique de Formule 1, les monoplaces françaises semblent à deux doigts de ce podium si attendu…

Renault F1 : Daniel Ricciardo à 3 secondes du podium

L’arrivée en fanfare de Daniel Ricciardo, dimanche dernier, avait un goût de victoire, pour les supporters de Renault. Certes, la sortie de la safety-car pendant le Grand-Prix aura aidé le pilote australien dans sa quête de podium. Mais il n’en demeure pas moins que, à l’issue de la course, l’intéressé n’échouait que pour trois petites secondes derrière le troisième. Max Verstappen, en l’occurrence.

Daniel Ricciardo – Départ : 4e – Arrivée : 4e + meilleur tour en course

« Quelle course et quel excellent résultat pour l’équipe ! Nous avions un très bon rythme aujourd’hui et cette quatrième est un beau résultat. Cela faisait longtemps que je n’avais pas signé le meilleur tour en course, donc j’en suis également ravi. Mon ingénieur m’a indiqué le temps le plus rapide et je me suis dit “Je m’en occupe” ! C’était un bel effort. J’ai utilisé toute la largeur de la piste et j’ai tout donné. C’était peut-être encore mieux que mon tour de qualification hier ! Ce circuit nous avait réussi l’an passé et c’était encore mieux à Monza. Nous verrons bien ce qu’il s’y passera, mais nous pouvons y aller avec beaucoup de confiance. »

Pour couronner le tout, Ricciardo offrait à son écurie le meilleur tour en course et le point allant avec. Chose qui suscitait une vive réaction (joyeuse) sur le muret des stands du constructeur Français. Ainsi, en additionnant les points acquis par Daniel et Esteban soit 23 unités au total, Renault F1 enregistrait sa plus belle moisson en la matière, depuis son retour en Formule 1.

Néanmoins, Cyril Abiteboul n’en oubliait pas pour autant Anthonie Hubert, décédé l’an dernier sur ce circuit de Spa : « Le résultat d’aujourd’hui est dédié à Anthoine Hubert, à qui nous pensons en ce week-end. Nous savions que Spa conviendrait à notre ensemble et qu’il y avait de gros points en jeu. Nous avons exécuté notre plan tout au long de la semaine. Bien que nous soyons satisfaits, nous devons rester réalistes. Il s’agit de la même voiture que celle qui n’a pas réussi à atteindre le top dix à Barcelone et cela démontre un manque évident de régularité de notre compétitivité. L’amélioration de cet aspect devra être notre priorité. Au-delà de nos belles positions à l’arrivée qui nous rapprochent des équipes devant nous au championnat, le meilleur tour en course de Daniel couronne ce résultat avec style. Je le vois comme une récompense pour les équipes qui ont travaillé si dur à Viry pour maîtriser toute la complexité des moteurs hybrides. Nous allons célébrer un peu pour nous donner l’énergie nécessaire d’attaquer la suite, mais nous nous focalisons déjà sur Monza et la préparation avec le plus grand soin des changements induits par l’interdiction des modes moteur spécifiques en qualification. »

Monza et ses grandes lignes droites. Un tracé qui devrait à nouveau convenir à la Renault. Comme l’an passé mais en mieux. Sauf que pour obtenir ce podium, en l’absence de soucis mécaniques dans les équipes de pointe, il faudra battre Max Verstappen. Un objectif qui n’avait jamais semblé aussi réalisable, pour l’écurie tricolore…chiche ?

Fastest lap, and ranked in the fastest pitstops too – a good day’s work! #RSspirit #BelgianGP https://t.co/1tjmam8TTN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) August 30, 2020

source