Renault F1, Sakhir : Ocon dans le bon wagon, de bon augure pour la qualif

Vendredi dernier, sur le circuit « outer track » de Sakhir, Esteban Ocon a très certainement vécu son meilleur vendredi de la saison. Chose confirmée, d’ailleurs, après les libres 2, par l’intéressé. Très à l’aise dès le début de la journée, le pilote Renault F1 s’est montré plus véloce que son prestigieux coéquipier tout au long des 3 heures de séance.

Esteban Ocon dans le peloton de tête

Maintenant, il faudra qu’Esteban Ocon réitère en qualification ! Mais clairement, le Français n’avait jamais connu pareille entame de week-end de Formule 1, cette année. 7ème à l’issue des essais libres 1, l’intéressé a encore amélioré ses performances l’après-midi, pour signer un très bon quatrième chrono. Le tricolore aura-t-il les moyens de renouveler ce résultat aujourd’hui, sur la grille de départ ? Difficile à prédire. Mais entre l’absence de Lewis Hamilton, les difficultés de Valtteri Bottas et le fait que ce circuit soit si spécial, il y aura peut-être un peu de place pour faire quelque chose de beau, tout à l’heure…

Esteban Ocon – R.S.20-05 #31

Essais libres 1 : 7e – 55’’273 – 49 tours

Essais libres 2 : 4e – 54’’940 – 50 tours

Esteban Ocon : « C’était une bonne journée et probablement le meilleur vendredi de la saison de notre côté du garage. Nous étions performants en EL1 et nous en avons trouvé un peu plus encore en EL2, où nous avons fait un pas en avant. Les longs relais en EL2 étaient prometteurs et j’ai eu quelques batailles amusantes avec d’autres voitures. C’est de bon augure pour demain lorsque nous devrons tout mettre ensemble. Le nouveau tracé est très technique et très différent de la semaine passée. Nous avons moins d’appuis et nous arrivons plus vite dans les virages, mais je pense que nous nous sommes adaptés plutôt rapidement. »

Ciaron Pilbeam, ingénieur de course en chef

« Nous avons eu une excellente journée. Les deux pilotes étaient à l’aise dès le début des EL1. Nous avons légèrement rogné sur l’équilibre pour tenter d’extraire davantage de performances, mais c’était plutôt bon sur les relais courts et longs. Le tour est court et le trafic, du moins aujourd’hui, n’était pas aussi dense que nous le pensions. Cela sera probablement le cas en qualifications, et en particulier en Q1 avec toutes les voitures en piste. Nous avons essayé quelque chose dans l’après-midi sur la monoplace de Daniel, qui n’a pas très bien fonctionné, mais il est facile de revenir en arrière. Nous avons eu une bonne journée, nous sommes bien placés et nous avons hâte d’être demain. »