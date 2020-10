Renault F1 : Un 101e podium et un rôle de 4e homme pour Ricciardo !

Si la saison 2020 de Formule 1 reste très décevante, pour ce qui concerne la lutte pour la victoire -avec une domination quasi-systématique de Mercedes- du côté des places d’honneur, la variété et de mise. Ainsi, après les premières de Norris ou encore, d’Albon, c’est Renault F1 qui a décroché son sésame, grâce à Daniel Ricciardo. Un premier podium depuis le retour du losange en Formule 1 certes, mais aussi, sa 101e réalisation dans l’histoire de la catégorie reine.

Renault F1 : Daniel Riciardo en véritable leader…sur le départ !

Oui, un 101ème podium en Formule 1, cela peut sembler banal. Sauf que pour Renault, la troisième place de Daniel Ricciardo, acquise dimanche dernier, symbolisait le tout premier depuis son retour, en 2016. Il aura fallu attendre plus de quatre ans pour que le constructeur tricolore renoue avec le podium. Sachant que cela devrait se reproduire prochainement. En effet, Daniel accumule les places d’honneurs depuis Spa Francorchamps.

« C’est génial ! C’est comme si je montais pour la première fois sur le podium. Ces émotions que l’on ressent lorsque l’on sort de la voiture, que l’on embrasse l’équipe, les tapes des mécaniciens sur le casque… C’est juste incroyable et je suis tellement heureux que nous l’ayons fait ! C’est bien sûr mon premier podium avec Renault et je le voulais dès j’ai entamé mon aventure avec l’équipe. Cela faisait aussi deux ans et demi que je n’avais pas participé à cette conférence de presse, donc cela commençait à remonter. J’avais l’impression que ce résultat s’approchait après nos performances sur les dernières courses, donc je suis vraiment content d’y être arrivé. La course en elle-même était assez disputée et il y a eu quelques échanges sur l’opportunité de faire un deuxième arrêt ou non, mais nous avions le bénéfice de la position de piste. La voiture de sécurité nous a donné un avantage, nous avons fait ce choix et c’était finalement le bon. Quelle journée ! »

Aussi, l’Australien paraît désormais très à l’aise dans sa RS20, au point de rivaliser parfois avec les Red Bull. On en viendrait presque à regretter qu’il cède sa place à Fernando Alonso, l’an prochain, recrutement qui comporte malgré tout des incertitudes. Alors même que la stabilité semblait enfin trouvée, au sein de l’équipe de F1 du losange. D’ailleurs, Daniel pointe au quatrième rang du classement des pilotes, derrière le trio intouchable. Et ce dernier devrait être à même de maintenir cette position, tant son pilote paraît fluide et précis, depuis plusieurs Grand-Prix. Même si la fiabilité reste un problème -relatif- à résoudre, chez Renault.

Désormais, compte-tenu du caractère débridé de cette saison 2020, on se prend même à rêver d’une victoire de Ricciardo, avec un petit coup de pouce du destin, pourquoi pas sur une piste inédite dans ce calendrier ? A suivre…

source : Renault F1