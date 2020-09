Renault F1 : Une fois encore, les Renault se sont gênées, en qualification

Formule 1, Toscane – Espérons que cela ne devienne pas une habitude ! Chez Renault F1, samedi dernier au Mugello, la séance qualificative avait des airs de remake de celle de Monza, une semaine plus tôt. En effet, lors de sa dernière tentative, Esteban Ocon sortait de la piste, provocant la sortie d’un drapeau jaune. Malheureusement, Daniel Ricciardo faisait les frais de cet événement.

Renault F1 : cette-fois…c’était Esteban Ocon !

Rappelez-vous, à Monza, c’est une sortie trop large de Daniel Ricciardo qui avait mis fin aux espoirs d’amélioration de son coéquipier, alors en piste pou un ultime run, en Q2. Résultat, Esteban Ocon passait à côté de la Q3…Cette-fois, c’est dans la dernière phase qualificative que les Renault se nuisaient, sans le vouloir. Ainsi, le pilote tricolore du losange partait à la faute dans le dernier secteur, entraînant un régime de drapeau jaune à cet endroit.

Et lorsque le drapeau jaune est de sortie, les pilotes ont l’obligation de ralentir, sous peine d’être pénalisés. Voilà qui ruinait la tentative de Ricciardo, qui pouvait faire mieux que sa 8ème place, sur la grille. Néanmoins, en dépit de ce manque de réussite, le losange réalisait l’essentiel à savoir, positionner ses deux monoplaces dans le top dix, avec Esteban classé 10ème. Toutefois, sur un tracé comme celui du Mugello, la remontée ne s’annonce pas aisée.

Daniel Ricciardo, R.S.20-01 #3 – Q : 8e en 1’16’’243 – EL3 : 17e en 1’18’’142

« Nous avons affiché un bon rythme aujourd’hui, donc c’est dommage de ne pas avoir maximisé notre résultat. Nous sommes toujours bien placés pour marquer des points en course. J’étais content de la séance, surtout avec mon bon tour en Q2, où j’ai également économisé deux trains de pneus pour la Q3. Ma première tentative en Q3 n’était pas la meilleure, j’ai perdu l’arrière et c’était un peu brouillon. J’en avais assurément plus à montrer dans mon deuxième effort. Malheureusement, je n’ai pas pu améliorer avec le tête-à-queue d’Esteban et le drapeau jaune. En regardant les temps, nous avons le potentiel pour prendre la cinquième place avec un tour propre. Il se passera beaucoup de choses demain et je pense qu’il y aura une bonne bataille pour le top cinq. J’espère que ce sera amusant ! »

Esteban Ocon, R.S.20-04 #31 – Q : 10e, pas de temps – EL3 : 11e en 1’17’’746

« Malheureusement, j’ai perdu le contrôle lors de ma tentative en Q3 et je n’ai pas pu signer de temps. C’était l’un de ces moments où vous repoussez de plus en plus les limites tout au long de la session et ce tour là les dépassait de justesse. C’est dommage, car nous avons montré un bon rythme et nous aurions pu nous qualifier beaucoup plus haut. La voiture était bonne aujourd’hui et l’équipe a fait de l’excellent travail, notamment avec un grand pas en avant entre les EL3 et les qualifications. Nous sommes en mesure de marquer des points demain et je sais que nous avons le potentiel. »

Source Renault Sport