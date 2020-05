Renault F1 veut évaluer les pilotes disponibles avant de choisir

Plusieurs bruits de couloirs avaient déjà laisser passer l’information mais cette-fois, c’est officiel. Car Cyril Abiteboul en personne vient de le confirmer, Renault F1 ne fera pas de choix concernant son prochain pilote avant que la saison de Formule 1 n’ait débuté.

Renault F1 veut faire le bon choix pour le moyen terme

Si certains annoncent qu’un pré-contrat aurait déjà été signé entre Renault F1 et Fernando Alonso, les quelques mots de Cyril Abiteboul imposent une certaine mesure vis à vis de cette rumeur. En effet, le Team Principal de l’écurie tricolore a récemment évoqué la question du remplacement de Daniel Ricciardo. Et l’intéressé a été clair, le choix ne sera fait qu’après le début de la saison. Ce qui sous-entend que rien n’est encore joué :

La compétitivité de la voiture est typiquement une représentation de celle de l’équipe et des nouvelles personnes que nous avons. Les priorités concernant ce dans quoi nous voulons investir financièrement sont une indication dont je veux disposer avant de précipiter toute décision. Notre position est davantage celle de prendre le temps pour être bien informés, pour nous assurer de prendre la bonne décision, car la prochaine concernant les pilotes sera probablement importante et celui qui nous rejoindra pour 2021 restera vraisemblablement pour 2022. Nous saurons aussi si notre feuille de route sportive a changé en fonction de la nouvelle réglementation. Nos ambitions n’ont pas changé et nous devons faire en sorte d’avoir les bons pilotes. »

« Nous voulons prendre le temps afin de prendre la bonne décision. Je pense que le premier domino est tombé pour les pilotes. Je m’attends à ce qu’un autre tombe peut-être, mais pas avant un certain nombre de mois. Nous considérons que nous ferons partie de ce deuxième mouvement, et qu’il n’y aura rien entre les deux. »

Inutile de spéculer sur l’engagement d’un pilote avant cette échéance, donc, Abiteboul ayant la volonté de prendre son temps. Pour évaluer les pilotes sur la liste en course, donc, mais aussi voir qui sera disponible d’ici la fin de la saison, comme nous pouvons l’imaginer. On pense à des profils comme ceux de Valtteri Bottas et Pierre Gasly. Deux hommes qui ont, d’ailleurs, été plébiscités dans notre récent sondage.

De plus, pour l’heure, selon nos lecteurs, le meilleur candidat pour le deuxième baquet de Renault ne serait autre que Pierre Gasly. Largement en tête de notre sondage, toujours actif, juste ici :

