Renault F1 pas pressé de remplacer Ricciardo, patience aux fans d’ Alonso

Pour les fans de Fernando Alonso -et ils sont nombreux, notamment en France- la situation actuelle est à la fois stressante, excitante et…frustrante ! Surtout après ces mots -hypothétiques car non-officiels- de la Direction, à priori peu pressée de remplacer son leader, Daniel Ricciardo. En d’autres termes, Fernando Alonso ou qui que ce soit d’autre ne sera pas annoncé avant plusieurs semaines/mois.

Renault : une attente trop longue, l’ennemi d’Alonso ?

Est-ce un avantage pour le pilote ibérique, double champion du monde de Formule 1, qui souhaite clairement réintégrer la catégorie reine ? Probablement que non. Car d’ici que la décision du losange soit prise, plusieurs pilotes auront eu l’occasion de s’illustrer et donc, de séduire la direction de l’écurie française. Tandis que Fernando, lui, est à pied Ce qui signifie qu’il ne pourra pas prouver quoique ce soit de plus. Alors, certes, l’intéressé a déjà prouvé ce qui devait l’être. Mais il n’empêche que le temps passe et qu’il n’est pas monté dans une F1 depuis un certain temps. Surtout, son dernier podium remonte à très loin…

Toutefois, parmi les rivaux susceptibles de lui chiper le baquet dont il rêve, l’un d’entre-eux est dans une situation similaire à savoir, Nico Hülkenberg. Si ce n’est que celui-ci a récemment travaillé chez Renault et son retour technique ainsi que ses capacités en termes de développement sont connues. Sachant que son salaire reste beaucoup plus bas que nombre d’autres…

Pour le reste, tous les jeunes pilotes de la filière tricolore pourront prouver des choses dans les catégories annexes. Et puis, il faut aussi penser à des pilotes jamais cités dans le second baquet du losange…

source