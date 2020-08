Renault F1 : Ricciardo P3, de vraies raisons de s’emballer et d’y croire ?

C’est LA surprise de la première journée de Formule 1, à Silverstone. En effet, Renault F1 a créé la sensation en terminant les essais libres 2 à la troisième place du classement. Derrière les intouchables Mercedes et donc, « meilleure des autres ». Performance que nous devons à Daniel Ricciardo. Et pourtant, l’Australien en a encore sous le pied, de son propre aveu…

Faut-il croire à un podium de Renault F1, ce week-end à Silverstone ? Pour le G.P du 70ème anniversaire, il faut avouer que cela aurait de l’allure…Toutefois, enterre la Red Bull de Max Verstappen -celle d’Alex Albon paraissant en grande difficulté- ainsi que les Mclaren, les Ferrari et les Racing Point serait une erreur. D’ailleurs, si tout le monde semble excité chez le losange, après les essais libres, les cadres comme les pilotes veulent raison garder.

« Nous avons collecté beaucoup de données ce matin, donc nous savions que cela ne serait pas vraiment représentatif. Dans l’après-midi, nous avons fait un petite mise en chauffe avant d’effectuer un changement sur la voiture. Cela a fonctionné et c’était excellent. Nous avons fait un bon relais en durs, puis aussi en tendres. Il nous en manquait toutefois un peu avec les tendres, donc nous en avons encore sous le pied. Nos longs relais semblaient également bons et c’est une bonne base pour dimanche. Je pense que le vent changera de direction demain. Nous verrons bien ce qu’il se passera, mais c’était une bonne journée dans l’ensemble de notre côté« , a déclaré Daniel Ricciardo. Ce dernier peut-il espérer la deuxième ligne cet après-midi ? Ce serait fantastique pour les fans tricolores. Cependant, l’ ingénieur de course en chef souhaite d’emblée calmer les ardeurs :

« Nous avons connu une bonne journée puisque les deux voitures ont bouclé leurs programmes sans problème. Nous nous sommes concentrés sur des évaluations aérodynamiques dans la matinée et nous avons consacré du temps dans les deuxséances à la compréhension des gommes tendres, qui le sont encore plus cette semaine. Nous sommes plutôt satisfaits de notre travail. Tout le monde a chaussé les mêmes pneus le matin, mais nous avons fait quelque chose de différent par rapport à la plupart des autres dans l’après-midi et il sera intéressant d’en voir les conséquences sur le reste du week-end. Les deux pilotes sont contents de leur monoplace et nous avons comme d’habitude du travail à faire pour trouver un peu plus de performances d’ici demain. Le relais de Daniel en tendres cet après-midi était assez rapide, mais nous ne sommes que vendredi et il faut savoir raison garder ! » Ciaron Pilbeam

Des raisons d’y croire, donc, dans le clan du losange. Mais attendons les résultats des qualifications pour juger des réels progrès du constructeur tricolore.

