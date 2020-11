Renault porté par Daniel Ricciardo en qualifications

Daniel Ricciardo a porté Renault au 5e rang des qualifications du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1. Avec la 12e place sur la grille, Esteban Ocon doit viser la performance en course.

Derrière l’intouchable trio de tête Bottas-Hamilton-Verstappen, le match était serré en qualifications à Imola. Face à AlphaTauri, Racing Point ou McLaren, Daniel Ricciardo et Renault s’en sortent bien avec le 5e chrono. L’Australien, 6e lors des essais libres, a confirmé sa bonne forme du matin en signant l’une de ses meilleures qualifications avec le Losange.

« Je suis très content du résultat d’aujourd’hui. Nous avons trouvé davantage de vitesse au fil des séances. Je dirais honnêtement que c’était mon meilleur tour de qualification cette saison. Ce circuit est incroyable. Cette cinquième place est également très importante pour la position de piste comme nous pourrions avoir une superbe bataille en course demain tant les écarts sont faibles avec les voitures qui nous entourent. Si nous prenons un bon départ, nous pourrions connaître une excellente course. »

Esteban Ocon, une remontée en course pour Renault?

Sur ce tracé d’Imola où dépasser s’annonce difficile, Daniel Ricciardo part donc avec un sérieux avantage sur ses adversaires. Il ne faudra pas faillir au moment de l’extinction des feux. En revanche, tout s’annonce plus compliqué pour Esteban Ocon. Seulement 12e, le Français espérait mieux.

« Je suis déçu du résultat des qualifications aujourd’hui. Je ne l’ai pas vu venir, d’autant plus que nous avions fait une bonne séance d’essais ce matin et une belle Q1. Ce n’était pas mon meilleur premier tour en Q2 et nous devons analyser ce qu’il s’est passé dans mon deuxième effort. Il reste encore de nombreuses opportunités demain. Nous avons le libre choix des pneus pour la course et nous verrons bien ce qu’il se passe pour revenir dans les points. »

Quelle part pour la stratégie?

En effet, tous les occupants du top10 (hormis le top3) s’élanceront en tendres. Derrière eux, les différents pilotes dont Esteban Ocon pourront en revanche choisir leurs gommes. Ils devraient sans doute s’équiper de pneus médiums. Si ces dernières sont plus dures à mettre en température et exploiter dans les premières boucles, elles auront sans doute l’avantage sur le long terme.

Avec une voiture bien placée sur la grille et une monoplace au choix des pneus libres, Renault pourrait donc réaliser un gros résultat. Dans la lutte pour la 3e place des Constructeurs, l’équipe tricolore est peut-être la mieux placée aujourd’hui. Les Racing Point ne sont en effet que 11e (Perez) et 15e (Stroll). Si les McLaren sont toutes deux passées en Q3, elles n’ont pris que le 9e et le 10e rang, Norris devançant Sainz. Les monoplaces de Woking risquent d’être les premières sous pression des voitures hors du top10.

On imagine donc plusieurs dépassements en bout de première ligne droite, avec le DRS. Ces stratégies sont bien sûr hypothétiques. Des périodes de safety-car ou interruptions de course pourraient tout remettre en question. Et l’on vous rappelle que l’on roule en Italie… Par deux fois cette année, les courses y ont été folles, d’abord à Monza avec la victoire de Pierre Gasly, puis au Mugello avec de nombreux crashs. Alors, jamais deux sans trois? Rendez-vous à 13h10 ce 1er novembre pour le savoir.