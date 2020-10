Renault prêt à fournir des moteurs à Red Bull

Cyril Abiteboul confirme que Renault serait prêt à fournir des moteurs à Red Bull et AlphaTauri à partir de 2022, si la FIA le demande.



« L’histoire n’est qu’un éternel recommencement ». Cette citation que l’on attribue à l’historien grec Thucydide s’applique parfaitement au sujet de cet article. Red Bull et Renault pourraient en effet se retrouver de nouveau à partir de 2022. Le constructeur fournirait des moteurs à l’équipe de Milton Keynes, lâchée par Honda.

L’initiative viendrait de la FIA, qui contraindrait le constructeur tricolore à équiper Red Bull. Le règlement F1 indique en effet dans son appendice 9 qu’un motoriste doit fournir un certain nombre d’équipes, si cela lui est demandé par la FIA.

Or, comme Renault ne produira des moteurs que pour sa propre équipe en 2021, cet article pourrait être activé. Cyril Abiteboul, directeur de Renault Sport Racing, accepterait cette décision, comme il l’a confirmé à Reuters.

Le retour du Losange en tant que motoriste de Red Bull pourrait avoir de nombreuses conséquences. L’équipe de Milton Keynes risque en effet d’y perdre gros, puisque Renault garderait logiquement les meilleures unités de puissance pour sa propre équipe. La performance moteur de la formation au taureau risque donc d’en pâtir.

Face à cela, comment réagirait Max Verstappen? Le Néerlandais possède un contrat longue durée avec l’équipe autrichienne. Mais il pourrait perdre patience dans cette situation. En 2022, avec la nouvelle réglementation, le voir changer d’équipe n’est pas à exclure.

Renault pourrait en revanche tirer les marrons du feu. Le constructeur au losange est en position de force dans ces tractations. L’occasion de négocier un siège chez AlphaTauri et d’autres bonus? L’affaire est à suivre. Une chose est sûre, après les critiques subies en 2018, Renault doit savourer de voir Red Bull dans une telle situation.

Come on, you know it by now… Say it with us: Next week, we…???#RSspirit pic.twitter.com/KGbJUpWwNu

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 2, 2020