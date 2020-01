Renault recrute un Français dans son académie

Renault a confirmé le line-up de son académie de pilotes pour 2020. Nouveau venu, Hadrien David, champion de France F4 2019, roulera en Formula Eurocup.

Renault Sport accueille le grand espoir français Hadrien David. La partie compétition du constructeur au losange vient en effet de dévoiler le line-up de pilotes retenus dans son académie. Dans lequel figure le jeune tricolore de 15 ans, champion de France F4 en titre.

Dans le même temps, ce dernier en a profité pour dévoiler son programme de l’année 2020. Le plus jeune vainqueur de la Formule 4 passe déjà à la Formule Renault Eurocup. Il y courra pour l’équipe du MP Motorsport, son championnat débutant le 17 avril à Monza.

Hadrien David n’arrive cependant pas seul au sein de l’académie française. Renault en ayant également profité pour annoncer le recrutement d’Oscar Piastri, Australien de 18 ans. Il pilotera l’an prochain en FIA Formule 3, chez Prema. Directeur de la Renault Sport Academy, Mia Sharizman se réjouit en tout cas de ces arrivées :

Car effectivement les nouveaux pilotes étudiants de Renault retrouveront quatre de leurs homologues déjà présents la saison passée. Max Fewtrell, Christian Lundgaard, Guanyu Zhou et Caio Collet. Un line-up que Mia Sharizman, toujours, juge des plus performants. Depuis la création de cette entité, en 2016 :

« Le line-up de cette année est le plus fort que nous ayons eu depuis la création de la Renault Sport Academy. Nous avons créé une balance entre des pilotes d’expérience et des rookies et nous pensons pouvoir nous battre pour les championnats dans toutes les catégories (…) ou nos membres seront présents. »

Le directeur de la Renault Sport Academy est donc confiant. Loin d’avoir été déçu par ses protégés, il connaît le potentiel de ses derniers. Et leur a déjà fixé des objectifs pour 2020, comme il l’avoue :

« Alors que les années passent, nous nous rapprochons du point ou nous voudrons placer les membres de notre académie en Formule 1. Nous restons confiant pour que cette année soit remarquable (…) Nous savons ce que Max et Christian peuvent faire (…) nous sommes aussi satisfaits de Zhou et Caio. Tous les pilotes ont leurs objectifs cette année, et ils savent qu’ils doivent les atteindre. »

En 2020, Guanyu Zhou entamera sa deuxième saison de FIA Formule 2 avec UNI-Virtuosi. Alors que Christian Lundgaard sera rookie dans la catégorie, chez ART Grand Prix. Max Fewtrell pilotera également pour l’équipe tricolore, mais en FIA Formule 3 pour sa part. Caio Collet poursuivant en Formule Renault Eurocup, chez R-ace GP, pour une deuxième saison.

Un signe clair que les pilotes poussés par le losange commencent à se rapprocher de la cime du sport automobile, la Formule 1. Directeur de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul est donc confiant pour la saison à venir :

Les objectifs sont donc élevés du côté des catégories juniors pour Renault. Qui devra aussi confirmer en Formule 1, le constructeur laissant planer le doute sur un engagement à long terme en catégorie reine. Suite à des résultats loin d’être probants, notamment en 2019.

Une année qui fut douloureuse pour la Renault Sport Academy, suite à la disparition d’Anthoine Hubert, le 31 août 2019 à Spa-Francorchamps lors de la course 1 du meeting de Formule 2. Nul doute que tous les membres de l’académie courront pour lui l’an prochain. Spécialement son compatriote, Hadrien David.

