Renault reste en Formule 1, c’est officiel

Soulagement pour l’écurie d’Enstone et les nombreux employés de la base de Viry, Renault restera en Formule 1 au-delà de la saison 2020. Ainsi, malgré un plan de restructuration, le losange a décidé de maintenir ses activités dans la catégorie reine. Histoire, aussi, d’obtenir retour sur son investissement de plusieurs années.

Renault F1 : un financement particulier

Clairement, partir de la Formule 1 sans avoir obtenu le moindre podium, aurait été mauvais pour Renault, en termes d’image. Alors la firme tricolore a décidé de continuer son programme, même si Daniel Ricciardo ne fera plus parti de l’équation en 2021. Et pour celles et ceux qui se posent peut-être la question du financement de l’équipe, en ces temps difficiles, rappelons que le budget du Team en question est composé essentiellement des revenus émanant des ventes d’automobiles et de l’apport de sponsors.

» Nous avons dit publiquement et nous confirmons que nous restons engagés en Formule 1.L’annonce d’une nouvelle réglementation sur le plafonnement des dépenses est très bonne pour nous car nous devrons moins investir dans cette discipline que certains de nos concurrents qui dépensent beaucoup d’argent. Donc nous sommes et restons en F1. » Clotilde Delbos, directrice général de Renault »

L’aventure Renault continue donc, en Formule 1…

